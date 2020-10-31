26-летний футболист умер после игры с друзьями

Матч-центр
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Матч-центр
24 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Динамо М
Динамо М
3 1
Сочи Сочи
Зенит
Зенит
1 2
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
1 3
Спартак М Спартак М
24 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
1 3
Реал Мадрид Реал Мадрид
Осасуна
Осасуна
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Севилья
Севилья
0 1
Эйбар Эйбар
24 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Унион
Унион
1 1
Фрайбург Фрайбург
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 1
Герта Герта
Бавария
Бавария
5 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
24 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
1 2
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 0
Челси Челси
25 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
0 0
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
0 2
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
3 1
Уфа Уфа
25 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
0 2
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
0 0
Вильярреал Вильярреал
Хетафе
Хетафе
0 1
Гранада Гранада
25 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Арминия Арминия
Вердер
Вердер
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
25 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
2 0
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
0 1
Лестер Сити Лестер Сити
26 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
5 1
Арсенал Арсенал
26 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
1 1
Сельта Сельта
26 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Байер
Байер
3 1
Аугсбург Аугсбург
26 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Бёрнли
Бёрнли
0 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
30 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 2
Кадис Кадис
30 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
1 1
Штутгарт Штутгарт
30 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
31 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Рубин
Рубин
2 0
Арсенал Арсенал
Ахмат
Ахмат
16:30
Краснодар Краснодар
Спартак М
Спартак М
16:30
Ростов Ростов
31 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
16:00
Уэска Уэска
Атлетик Б
Атлетик Б
18:15
Севилья Севилья
Осасуна
Осасуна
20:30
Атлетико М Атлетико М
31 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Арминия
Арминия
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Кёльн
Кёльн
17:30
Бавария Бавария
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Майнц Майнц
31 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Челси Челси
Ливерпуль
Ливерпуль
20:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
1 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Уфа
Уфа
12:00
Урал Урал
Химки
Химки
14:00
Зенит Зенит
Ротор
Ротор
16:30
ЦСКА ЦСКА
1 ноября

Испанская Примера

3 из 4
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Бетис
Бетис
16:00
Эльче Эльче
Сельта
Сельта
18:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
20:30
Леванте Леванте
1 ноября

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2 из 2
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Фрайбург
Фрайбург
17:30
Байер Байер
Герта
Герта
20:00
Вольфсбург Вольфсбург
1 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Астон Вилла
Астон Вилла
15:00
Саутгемптон Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Арсенал Арсенал
2 ноября

Испанская Примера

1 из 1
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Вильярреал
Вильярреал
23:00
Вальядолид Вальядолид
2 ноября

Бундеслига

1 из 1
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Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Унион Унион
2 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Фулхэм
Фулхэм
20:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Лестер Сити Лестер Сити
6 ноября

Российская Премьер-лига

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Сочи
Сочи
19:00
Уфа Уфа
6 ноября

Испанская Примера

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Эльче
Эльче
23:00
Сельта Сельта
6 ноября

Бундеслига

1 из 1
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Вердер
Вердер
22:30
Кёльн Кёльн
6 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Бёрнли Бёрнли
Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
7 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Урал
Урал
14:00
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
16:30
Ротор Ротор
Тамбов
Тамбов
19:00
Ахмат Ахмат
7 ноября

Испанская Примера

3 из 4
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Уэска
Уэска
16:00
Эйбар Эйбар
Барселона
Барселона
18:15
Бетис Бетис
Севилья
Севилья
20:30
Осасуна Осасуна
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РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Фрайбург Фрайбург
Майнц
Майнц
17:30
Шальке-04 Шальке-04
Штутгарт
Штутгарт
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
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Эвертон
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
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26-летний футболист-профессионал вышел поиграть с друзьями и умер 

Lenta.ru 4 часа назад
26-летний футболист умер после игры с друзьями
Фото: Facebook
Футболист-профессионал из Индии Скотт Де Соуза умер после игры с друзьями. Об этом сообщает Indian Express.
26-летний спортсмен играл в футбол с друзьями на искусственном газоне. В какой-то момент Де Соуза упал на землю. Друзья футболиста вызвали скорую. Когда игрока доставили в больницу, он был уже мертв.
По предварительным данным, смерть Де Соузы могла наступить в результате сердечного приступа. Вскрытие не выявило ничего подозрительного, подтвердили врачи.
Де Соуза известен по выступлениям за команды элитного дивизиона чемпионата Индии «Юнион Банк» и «Эйр Индиа». Он также представлял сборную страны на мини-футбольном турнире, который прошел в Китае в 2017 году.
30 октября стало известно, что южнокорейский футболист Ким Нам Чун покончил с собой. 31-летний игрок был найден мертвым на одной из парковок столицы страны.
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