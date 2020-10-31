26-летний футболист умер после игры с друзьями

Футболист-профессионал из Индии Скотт Де Соуза умер после игры с друзьями. Об этом сообщает Indian Express.

26-летний спортсмен играл в футбол с друзьями на искусственном газоне. В какой-то момент Де Соуза упал на землю. Друзья футболиста вызвали скорую. Когда игрока доставили в больницу, он был уже мертв.

По предварительным данным, смерть Де Соузы могла наступить в результате сердечного приступа. Вскрытие не выявило ничего подозрительного, подтвердили врачи.

Де Соуза известен по выступлениям за команды элитного дивизиона чемпионата Индии «Юнион Банк» и «Эйр Индиа». Он также представлял сборную страны на мини-футбольном турнире, который прошел в Китае в 2017 году.