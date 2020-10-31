Контракт на €36 млн: Неймар поставил «ПСЖ» условие

"Пари Сен-Жермен" так и не начал переговоры о продлении контракта со своей главной звездой Неймаром. Тем не менее бразилец передумал уходить из клуба и рассчитывает переподписать соглашение с парижанами.

Будущее некогда самого перспективного футболиста мира Неймара в «Пари Сен-Жермен» остается неопределенным.

Контракт бразильского нападающего с парижанами истекает летом 2022 года, и стороны по-прежнему не начали переговоры о подписании нового соглашения. В прошлом году Неймар испытывал проблемы в клубе и, как сам заявлял неоднократно, пытался покинуть команду. Футболист хотел вернуться в свой прежний клуб — «Барселону». Каталонцы были готовы обсудить с «ПСЖ» возможное подписание Неймара, однако сделка в итоге сорвалась в связи с финансовыми запросами руководства французов, потребовавших за потенциальный трансфер игрока непосильную для сине-гранатовых компенсацию. После этого ситуация кардинально поменялась: Неймар решил все свои внутренние проблемы в «ПСЖ» и уже не хочет никуда уезжать из Парижа.

Почему ему еще не предложили новый контракт? На текущий момент нет уверенности в том, что парижане заинтересованы в сохранении Неймара на долгие годы.

В последнее время бразилец регулярно страдает от травм (в начале нынешнего сезона он получил новое повреждение и снова находится в лазарете, не успев провести и десяти матчей), а в 2022-м, когда у футболиста кончается срок действия контракта с клубом, ему исполнится уже 30 лет. Кроме прочего, у Неймара не лучший бэкграунд в «ПСЖ». Три года назад богатые владельцы парижан заплатили за него рекордные €222 млн Неймара брали в первую очередь с целью выиграть Лигу чемпионов, но два года подряд парижане оступались на стадии 1/8 финала. В прошедшем сезоне «ПСЖ» был как никогда близок к завоеванию заветного титула, однако в финале проиграл «Баварии». Справедливости ради, серьезной заслуги Неймара в тех успехах команды нет — ожидалось, что он все-таки будет главным творцом побед. Ныне в «ПСЖ» выше бразильца котируется Килиан Мбаппе, который гораздо моложе и вносит куда больший вклад в игру парижан. По слухам, одной из причин, почему в 2019-м Неймар хотел уйти из клуба, было как раз негласное лидерство Мбаппе и его положение в команде.

За три года, что Неймар провел в «ПСЖ», его трансферная стоимость упала со €180 млн до €128 млн И это учитывая то, что он остается чрезвычайно результативным.

В этом сезоне бразилец успел провести только шесть матчей, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами. В настоящий момент Неймар лечится из-за повреждения подколенного сухожилия, полученного в игре группового этапа Лиги чемпионов. Травма выбила форварда почти на месяц — он снова не сдержал слез, когда покидал поле:

Straight down the tunnel…



The moment Neymar came off with an injury for PSG 🤕



🎥 @DAZN_CA pic.twitter.com/Bi1NOvd5NX— Goal (@goal) October 28, 2020

С каждым месяцем становится все очевиднее, что через два года, когда у игрока истечет срок действия соглашения с «ПСЖ», он уже не будет востребован на рынке так же, как еще несколько лет назад. И, по информации Le Parisien, сейчас Неймар принимает свой статус в Париже и уже не хочет никуда уходить. Окружение бразильца, как пишет источник, весьма огорчено тем фактом, что боссы «ПСЖ» по-прежнему сторонятся переговоров о новом контракте и отложили все разговоры на эту тему. В связи с этим, как стало известно Footmercato, футболист первым взял слово и лично потребовал от парижан конкретики.

Неймар хотел бы пролонгировать соглашение с «ПСЖ» еще на пять лет, о чем он сообщил в личной беседе с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. При этом бразилец готов не менять финансовые условия: то есть получать по €36 млн ежегодно, как предусматривает его настоящий контракт.