«Барселона» оказалась на грани банкротства 

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«Барселону» могут объявить банкротом, если к 5 ноября клуб не сможет сократить фонд заработной платы футболистов на 190 миллионов евро. Переговоры о снижении зарплаты начались накануне: встретились адвокаты, представляющие клуб и игроков. Об этом сообщает издание AS со ссылкой на RAC1.

Для функционеров «Барселоны» это гонка на время. Им необходимо договориться с игроками о сокращении зарплаты на 30% к 5 ноября. Иначе команда рискует тем, что ее объявят банкротом в январе. Одна из самых непростых ситуаций сложилась с Лео Месси . Если он решит не продлевать контракт, клуб будет обязан выплатить ему огромный бонус.

Пандемия сильно ударила по «Барселоне», как и по всей Каталонии. Туристические доходы потеряны. Официальные магазины и музей клуба закрыты. Кроме того, значительно сократились призовые и доходы от Лиги чемпионов.

Менеджеры команды говорят, что неблагоприятная ситуация может продлиться до конца сезона.