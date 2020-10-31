Прогнозы и ставки на « Манчестер Юнайтед » — «Арсенал»: и тем, и другим пора подниматься в таблице АПЛ. Кто начнет движение вверх?

«МЮ» — «Арсенал»: прогноз и ставки на матч АПЛ 1 ноября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

1 ноября в Манчестере, на стадионе «Олд Траффорд» пройдет матч 7-го тура АПЛ «МЮ» — «Арсенал». Начало прямой трансляции на «Окко Спорт» в 19:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния хозяев поля. Сделать ставку на победу «Ман Юнайтед» в основное время можно с коэффициентом 2.05, что соответствует 47% вероятности. Успех «Арсенала» аналитики оценили коэффициентом 3.50 (28%), а ничья в основное время идёт за 3.70 (26%).

«МЮ» — «Арсенал»: какие делать ставки на матч АПЛ 1 ноября

Обе команды не сказать, что завалили старт в чемпионате Англии, но располагаются в таблице абсолютно низко. «МЮ» всего лишь на 15-й строчке, правда команда сыграла только 5 матчей. Но дела у команды Уле-Гуннара Сульшера налаживаются: четыре матча манкунианцы не проигрывают, а на этой неделе отгрузили 5 безответных мячей в ворота «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов. В АПЛ же отставание от лидеров по потерянным очкам пока всего 3 очка. Рабочая ситуация.

Что до «Арсенала», то у команды Микеля Артеты 11-я строчка и 9 очков после 6 игр в чемпионате. В последнем туре «канониры» проиграли «Лестеру» 0:1. После этого в четверг «Арсенал» размялся в Лиге Европы на ирландском клубе «Дандолк», тут команда Артеты выиграла 3:0.

Обе команды много забивают в последних турах. Нет никаких причин не проверять ставку на голы в этой встрече. Одни забили на неделе 5, другие 3. Так почему бы в очной встрече им не сообразить на двоих хотя бы 3 мяча? Поставить на ТБ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.70.

Из 10 последних личных противостояния в 7 проходила ставка на то, что обе команды забьют. Учитывая, что забивают и те, и другие в последнее время много, логично поставить на то, что и в этот раз нас ждет обмен голами. Тем более, что статистика говорит о 70% вероятности ставки. Поставить на то, что обе команды смогут в этой встрече отличиться, в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.63. Поставите 1000 рублей — получите 1630 на выплату в случае успеха!