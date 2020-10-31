«Сочи» обыграл «Локомотив» в домашнем матче РПЛ 

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Победа над «Локомотивом» позволила сочинцам подняться на пятое место в таблице Российской футбольной Премьер-Лиги.

Сегодня, 31 октября, футбольный клуб «Сочи» на домашнем стадионе «Фишт» принимал московский «Локомотив». Встреча со счетом 2:1 закончилась победой хозяев.

Победа над «Локомотивом» позволила сочинцам подняться на пятое место в таблице Российской футбольной Премьер-Лиги (РПЛ). «Железнодорожники» расположились на шестом.