Месси ударил мячом в сторону арбитра и избежал удаления 

В матче 8-го тура чемпионата Испании футбольный клуб "Алавес" сыграл вничью с каталонской "Барселоной".
Встреча, которая проходила в городе Витория-Гастейс, завершилась со счетом 1:1. Капитан "Барселоны" Лионель Месси на 39-й минуте игры получил желтую карточку после удара мячом в сторону арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса.
Пользователи социальных сетей отмечают, что Эрнандесу следовало удалить Месси за подобное поведение. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию игры. После 8 туров Ла Лиги "Барселона" имеет в своем активе 8 очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" одержал волевую победу над "Вест Хэмом".