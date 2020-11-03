Что ждет Россию в Лиге чемпионов

Российские клубы "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" вступают в борьбу в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Петербургская команда сразится дома с итальянским "Лацио", подопечные Марко Николича примут мадридский "Атлетико", а краснодарский клуб отправится на выезд к "Севилье". При этом накануне стало известно, что в рядах соперника "Зенита" произошла вспышка коронавируса.

Начинается третья неделя в еврокубках, и три российские команды попробуют исправиться за не совсем удавшиеся стартовые туры группового этапа Лиги чемпионов. Старт нового сезона в европейском турнире у «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» действительно вышел не самым удачным. И если в активе московской и краснодарской команд есть по одному очку благодаря ничьим, то вот петербургский клуб пока идет только с двумя поражениями.

Первым на неделе свой матч проведет «Локомотив». 3 ноября подопечные Марко Николича сразятся с мадридским «Атлетико» на домашнем стадионе. 4 числа сыграют «Зенит» и «Краснодар»: клуб из Санкт-Петербурга примет итальянский «Лацио», а футболисты Мурада Мусаева дадут бой на выезде в Испании «Севилье».

«Локомотив»

В Москву приезжает достаточно крепкий соперник. Мадридский «Атлетико» еще в прошлом сезоне попортил жизнь «железнодорожникам» на групповом этапе Лиги чемпионов — дважды испанская команда оказывалась сильнее столичного клуба со счетом 2:0.

Стоит сразу сказать, что к матчу подопечные Марко Николича подходят не в лучшем состоянии. Команда потерпела три поражения подряд, два из которых пришлись на чемпионат России («Ротор» и «Сочи», обе встречи проиграны со счетом 1:2), а одно — на Лигу чемпионов. В прошлом туре столичный клуб проиграл мюнхенской «Баварии» на домашнем стадионе — 1:2, однако стоит отметить, что «железнодорожники» дали весьма неплохой бой титулованному сопернику и мальчиками для битья не были.

Зато у мадридского клуба и Диего Симеоне все вполне неплохо: три последние встречи команда выиграла. «Матрасники» одолели «Бетис» и «Осасуну» в Ла Лиге, заняв в турнирной таблице национального чемпионата четвертое место, разделались с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов (3:2). Неприятный осадок остался только от первого матча в еврокубках, когда «Атлетико» обидно и почти безвольно уступил мюнхенцам со счетом 0:4.

Наставник «Атлетико» Симеоне на пресс-конференции отметил, что «Локомотив» — весьма конкурентоспособная команда, однако мадридский клуб намерен доставить соперникам как можно больше проблем.

«Если посмотреть статистику последних 14 матчей — четыре ничьих, пять побед и пять поражений. Во многих матчах они упустили победу из-за одного мяча. Они умеют играть, хотят заработать очки. Мы будем стараться играть в свою игру и доставить им как можно больше проблем», — заявил специалист.

Тренер «Локомотива» Николич в свою очередь вспомнил матч с «Баварией» и отметил, что команда выглядела очень неплохо, но не умела набрать очки, и в домашнем поединке с «Атлетико» постарается это исправить.

«К нам приедет очень интересная, хорошая команда, будет интересная игра. С испанцами будет два матча, после перерыва сыграем в Мадриде. Я уважаю этот клуб, он регулярно доходит до решающих стадий еврокубков. В последней игре с «Баварией» мы оставили хорошее впечатление, но не набрали очков. Во вторник на поле мы сделаем все, чтобы набрать очки. Мы сделаем все, чтобы сыграть не для впечатлений, а для набора очков», — пообещал специалист.

Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится 3 ноября в 20.55 мск.

«Зенит»

Положение петербургского «Зенита» в группе Лиги чемпионов весьма плачевно: два поражения и ноль очков. В первом туре на домашнем стадионе подопечные Сергея Семака сенсационно упустили ничью в матче с бельгийским «Брюгге» на последних минутах встречи (1:2), а во втором туре проиграли на выезде «Боруссии» из Дортмунда (0:2), причем первый гол был оформлен немцами с пенальти. В третьем туре российский клуб попробует реабилитироваться в игре с римским «Лацио».

К матчу петербургский клуб подходит с весьма очевидным спадом, о котором говорят многие эксперты. В последнем туре Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака с трудом обыграли «Химки» (2:0), а до этого неожиданно проиграли на своем поле «Рубину» (1:2).

При этом лидер петербургской команды Артем Дзюба на матч с подмосковным клубом не вышел. СМИ информировали о мышечных проблемах у нападающего.

При этом, как было отмечено выше, у команды уже два поражения на старте группового этапа Лиги чемпионов и ноль баллов, в то время как остальные команды квартета F набрали как минимум три очка («Боруссия»), у «Лацио» и «Брюгге» — по четыре балла. На фоне неудач в еврокубках появились разговоры о смене тренера, однако бывший нападающий «Зенита» Александр Панов уверен, что увольнение Семака ничем не поможет клубу.

«К сожалению, спад пришелся на Лигу чемпионов. Спад бывает у любой команды, но так получилось, что у «Зенита» он пришелся на начало группового этапа. Поэтому игра невнятная. И тренер тут мало чем может помочь. Это психологическая проблема команды. Не добавляют оптимизма и сил поражения», — передает слова экс-форварда «Спорт уик-энд».

Стоит отметить, что на руку «Зениту» сможет сыграть не только домашний стадион, но еще и усталость соперника. «Лацио» последний матч в чемпионате Италии провел 1 ноября, вырвав победу у «Торино» со счетом 4:3. Команда идет на десятом месте в турнирной таблице Серии А, набрав за шесть туров десять очков.

Кроме того, накануне пресс-служба «Лацио» сообщила о вспышке коронавируса в команде. Количество зараженных и их имена не разглашаются, известно лишь, что они изолированы от остального коллектива. Примечательно, что это не первый подобный инцидент в составе римлян в этом сезоне. Недавно по этой же причине 12 игроков пропустили матч с «Брюгге».

Тем не менее в Лиге чемпионов дела у «орлят» складываются пока неплохо: итальянский клуб возглавляет группу, одолев «Боруссию» (3:1) и сыграв вничью с «Брюгге» (1:1). Матч «Зенит» — «Лацио» начнется 4 ноября в 20.55 по московскому времени.

«Краснодар»

«Краснодар» под руководством Мурада Мусаева отправится в Испанию, где проведет матч против «Севильи», которая делит первое место в группе с лондонским «Челси» (у обеих команд по четыре очка, а у «Краснодара» с «Ренном» по одному). Российский клуб замотивирован: команда хочет оправдаться после болезненного поражения от лондонцев в предыдущей игре. На домашнем стадионе краснодарский клуб «сгорел» со счетом 0:4.

Последняя победа «Краснодара» датируется 17 октября: тогда в домашнем поединке чемпионата России подопечные Мусаева одолели «Рубин» (3:1). С тех у команды началась черная полоса: в четырех матчах три поражения и одна ничья. Дважды клуб проигрывал в Российской премьер-лиге — в скандальной игре, после которой руководство команды жестко раскритиковало судейство, «Краснодар» уступил «Спартаку» (1:3), а затем на выезде оказался слабее грозненского «Ахмата» (0:2).

Первую в своей истории лигочемпионскую кампанию «Краснодар» начал бодро: на выезде разошелся миром с крепким «Ренном» (1:1). Однако в следующем туре все рухнуло: «Челси» под руководством Фрэнка Лэмпарда «размазал» российский клуб в Краснодаре — 4:0.

Положение дел подопечных Мусаева не утешительно ни в чемпионате России (десятое место, 18 очков), ни в Лиге чемпионов (третье место, один балл).

Однако здесь стоит сказать, что «Севилья» в последних шести матчах победу одержала всего единожды — в Лиге чемпионов над «Ренном» (1:0). Испанская команда в Ла Лиге сыграла сначала вничью с «Барселоной» (1:1), а потом потерпела три поражения от не самых сильных клубов Испании — «Гранады», «Эйбара» и «Атлетика». При этом с «Челси» в еврокубках клуб разошелся миром — 0:0, что позволило «Севилье» делить с лондонцами лидерство по очкам в группе (по 4 балла).

Матч «Севилья» — «Краснодар» состоится 4 ноября в 23.00 мск.