Семин высказался о составе сборной на ноябрьские матчи 

Экс-наставник московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о составе сборной России на ноябрьские матчи, передает "СЭ".
12 ноября команда встретится с Молдавией в контрольной игре. В Лиге наций сборная России проведет два поединка.
15 ноября команда сыграет на выезде с Турцией, а 18 ноября в Белграде проведет матч с Сербией.
"Список вызванных игроков говорит о том, что у Черчесова все под контролем. На игрока обращают внимание, когда он проводит определенное количество матчей на хорошем уровне", — сказал Семин.
Специалист отметил, что дальнейшая судьба игроков зависит от того, как они себя покажут. Ранее сборная России объявила состав на ноябрьские матчи.