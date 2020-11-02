Семин высказался о составе сборной на ноябрьские матчи 

12 ноября команда встретится с Молдавией в контрольной игре. В Лиге наций сборная России проведет два поединка.

15 ноября команда сыграет на выезде с Турцией, а 18 ноября в Белграде проведет матч с Сербией.

"Список вызванных игроков говорит о том, что у Черчесова все под контролем. На игрока обращают внимание, когда он проводит определенное количество матчей на хорошем уровне", — сказал Семин.

Специалист отметил, что дальнейшая судьба игроков зависит от того, как они себя покажут. Ранее сборная России объявила состав на ноябрьские матчи.