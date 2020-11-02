Черчесов: «Дзюба ни разу не говорил, что он устал» 

— Дзюба то пропускает матчи, то проводит мало времени на поле. Понятное дело, что у него почти не было отдыха. Рассматриваете ли вы вариант, при котором он не выйдет на какие-то матчи сборной?

— Мы все говорим за Артема, но он сам ни разу не сказал, что устал. Я от него этого не слышал. Многие ребята играют в еврокубках, мы созванивались с врачом сборной и обсудили все нюансы, чтобы ситуативно принимать решения исходя из состояния игроков. Что касается ротации в клубе, то это обыденное явление, тем более сейчас есть пять замен.

— Как чувствует себя Головин?