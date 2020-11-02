Черчесов: «Дзюба ни разу не говорил, что он устал» 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии нападающего Артема Дзюбы, а также полузащитника Александра Головина. Последний не был вызван в расположение национальной команды из «Монако» из-за травмы.
— Дзюба то пропускает матчи, то проводит мало времени на поле. Понятное дело, что у него почти не было отдыха. Рассматриваете ли вы вариант, при котором он не выйдет на какие-то матчи сборной?
— Мы все говорим за Артема, но он сам ни разу не сказал, что устал. Я от него этого не слышал. Многие ребята играют в еврокубках, мы созванивались с врачом сборной и обсудили все нюансы, чтобы ситуативно принимать решения исходя из состояния игроков. Что касается ротации в клубе, то это обыденное явление, тем более сейчас есть пять замен.
— Как чувствует себя Головин?
— Он начал тренироваться, но снова почувствовал дискомфорт. Мы еще неделю назад знали, что на этот сбор он не попадет. К сожалению, восстановление затягивается, — передает слова Черчесова корреспондент Sport24 Алина Матинян.