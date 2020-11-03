«Ювентус» решил продать Бернардески 

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Атакующий полузащитник Федерико Бернардески может покинуть туринский «Ювентус» в зимнее трансферное окно. Согласно информации издания Сalciomercato, руководство «старой синьоры» приняло решение выставить 26-летнего игрока на продажу.

Ранее сообщалось об интересе к Бернардески со стороны каталонской «Барселоны», мадридского «Атлетико» и лондонского «Челси». Действующий трудовой договор футболиста с «бьянконери» рассчитан до середины 2022-го года.

Федерико перешел в туринский гранд летом 2017-го года. За его трансфер клуб заплатил 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник провел два матча, не отметившись голами и ассистами.