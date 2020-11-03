«Зенит» — «Лацио»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 4 ноября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

4 ноября питерский «Зенит» в 3-м матче группового этапа Лиги чемпионов сыграет с итальянским «Лацио». Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 20:55 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает шансы команд в этой встрече равными. Сделать ставку на победу как «Зенита», так и «Лацио» можно с коэффициентом 2.65, что соответствует 36% вероятности. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 3.65 (28%).

Эксперты не определились и с вероятной результативностью матча. Ставки на ТБ 2.5 гола и ТМ 2.5 гола принимаются с одинаковым коэффициентом 1.90.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.70. С коэффициентом 2.02 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

«Зенит» — «Лацио»: какие делать ставки на игру Лиги чемпионов 4 ноября

Для «Зенита» предстоящий матч — настоящий момент истины. Победа позволит команде вернуться в борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Поражение наверняка поставит крест даже на мечтах об этом, а также поставит под большое сомнение даже 3-е место в группе, которое дает право сыграть в Лиге Европы.

Сергей Семак явно ставит многое на этот матч. Ряд лидеров пропустили матч РПЛ против «Химок». Кстати, в этой встрече сине-бело-голубые смогли прервать полосу неудач. Победа 2:0 позволила выдохнуть, но главное испытание впереди.

К матчу с «Лацио» должны быть готовы Артем Дзюба и Вендел, а вот появление Сердара Азмуна под вопросом — иранец восстанавливается после ангины. Ну и точно не сыграет Малком — возвращения бразильца ждут после паузы на игры сборных команд.

У «Лацио» свои кадровые проблемы — команду Симоне Индзаги накрыла волна коронавируса. На матч 2-го тура против «Брюгге» наставник недосчитался десятка игроков основы. С «Зенитом» вроде бы все должны быть уже в строю, но в какой форме — вопрос.

В Лиге чемпионов у «Лацио» дела идут неплохо — 4 очка в двух матчах и первое место в группе. А вот в Серии А после 6 сыгранных матчей римляне идут только на 10-м месте. Команда успела потерпеть чувствительные поражения от «Аталанты» (1:4) и «Сампдории» (0:3). Правда, в последних турах подопечные Индзаги выправляют ситуацию: команда одержала две победы — над «Болоньей» (2:1) и «Торино» (4:3).

В помощь питерцам тот факт, что большая часть игроков «Лацио» переболела коронавирусом и еще не до конца восстановилась. С другой стороны, и зенитовцы оказались не слишком готовы к графику из двух матчей в неделю. Оборона обеих команд не отличается надежностью, а впереди есть, кому забивать. Букмекерская компания «Фонбет» предлагает коэффициент 1.70 на то, что обе команды смогут забить

Если же говорить об исходе игры, то интересной выглядит ставка на ничью. Да, питерцам нужно выигрывать, но соперник ничем не уступает им в классе. Просто напомним, что пару недель назад «Лацио» на своем поле победил дортмундскую «Боруссию» 3:1. А вот «Зенит», пусть и на выезде, не нанес ни одного удара в створ ворот немецкого клуба. Возможно, в конце встречи перенесенная болезнь итальянцев сыграет на руку россиянам, но в победу не верится. Поставить на ничью в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 3.45. Ставите 1000 рублей — получаете 3450, если команды не смогут выявить победителя.