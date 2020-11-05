Довольствуемся малым: О результатах РФ в третьем туре ЛЧ

Третий тур группового этапа Лиги чемпионов снова не принес побед российским клубам, хотя санкт-петербургский " Зенит " и " Краснодар " вполне могли на них рассчитывать, а московский " Локомотив " достойно сыграл вничью с мадридским " Атлетико ".

"Локомотив" дал бой "Атлетико"

Матч против испанской команды стал для футболистов "Локомотива" очередной проверкой на прочность. Не испугавшись грозную мюнхенскую " Баварию " туром ранее, когда "красно-зеленые" дома проиграли со счетом 1:2 и имели шансы на положительный результат, "Локомотив" с таким же настроем вышел на поле своего стадиона во вторник.

Второй тайм стал настоящим бенефисом вратаря железнодорожников. Гилерме спас свою команду в нескольких моментах, то вытаскиваю мячи из-под перекладины, то бросаясь в ноги нападающих "матрасников". Повезло "Локомотиву" и в эпизоде на 53-й минуте: Луис Суарес не забил буквально с пары метров, пробив точно в голкипера. Москвичи же отметились несколькими контратаками, но для победного гола этого оказалось мало. В другой встрече группы А "Бавария" на выезде разгромила австрийский " Зальцбург " (6:2). После трех туров "Локомотив" с двумя очками идет на третьем месте.

"Сложная игра. Команда билась очень хорошо, эмоциональный матч, но если с "Баварией" мы играли суперхорошо, но добились нуля очков, то сегодня не так хорошо играли, как неделю назад, но заработали очко. Хочу поблагодарить команду, болельщиков, и мы продолжаем работать. А работать есть над чем", — сказал главный тренер "Локомотива" Марко Николич

Первое очко для "Зенита"

"Зенит" начал свой путь в Лиге чемпионов с двух поражений от бельгийского " Брюгге " (дома со счетом 1:2) и дортмундской " Боруссии " (в гостях — 0:2), показав худший результат среди российских клубов. И чтобы сохранить шансы на попадание в евровесну, "сине-бело-голубым" необходимо было набирать очки в домашней игре с римским " Лацио ".

На 33-й минуте хозяева разыграли комбинацию с участием нескольких футболистов: Дзюба скинул мяч на Александра Ерохина , забившего с близкого расстояния. Возможность удвоить преимущество была по истечении часа игрового времени, но Андрей Мостовой пробил рядом со штангой из выгодной позиции. Ответный гол ударом в ближний угол забил экс-игрок "Локомотива" Фелипе Кайседо — 1:1. В компенсированное время Мостовой отправил мяч в сетку, но судьи зафиксировали офсайд у Дзюбы.

В другом матче группы F "Боруссия" на выезде разгромила "Брюгге" (3:0). "Зенит" после трех туров идет на четвертой строчке в таблице.

"Расстроены результатом. Вели на протяжении большей части времени. В концовке пропустили. Был момент у Мостового, могли увеличить преимущество. Жаль, что не смогли забить и победить, — сказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак . — Ничья — это никакой не импульс. Сегодня при равной игре у нас моменты были поострее. Но опять, к сожалению, не выиграли".

"Краснодар" отдал победу "Севилье"

Третий участник от России "Краснодар" в своем дебютном турнире уже успел сыграть вничью против французского " Ренна " (1:1) и проиграть английскому "Челси" (0:4). И всё это играя в неоптимальном составе и показывая футбол, за который не может быть стыдно.

Уже на 8-й минуте рефери назначил пенальти в ворота гостей, однако вмешательство VAR помогло исправить ошибку — игры рукой со стороны Магомеда-Шапи Сулейманова , пришедшего в свою штрафную помочь команде, не было. Форвард "Краснодара" отличился уже у чужих ворот спустя 10 минут, забив изящный гол со штрафного. А на исходе 20-й минуты VAR вновь сработал в пользу гостей — пенальти реализовал Маркус Берг

Российский клуб до перерыва провел еще ряд острых атак, одна из которых завершилась фолом последней надежды и удалением Хесуса Наваса . А чуть ранее "Севилья" смогла отыграть один мяч, когда Иван Ракитич в прыжке опередил защитников "Краснодара".

Во втором тайме хозяева, играя в меньшинстве, усилили давление на ворота Матвея Сафонова . Героем матча стал Юссеф Эн-Несири , оформивший дубль за три минуты: сначала он использовал грубую ошибку Кайо , а затем успел на добивание — 3:2. В другой встрече группы Е "Челси" разгромил "Ренн" (3:0), с которым краснодарцы делят третье-четвертое места в таблице.

"Полное опустошение. Мы вели 2:0, в концовке тайма у соперника красная карточка. Я считаю, что мы должны были просто контролировать мяч. Видимо, у соперника было больше желания, хотя мы бились, — сказал Сулейманов в эфире телеканала "Матч ТВ". — Не знаю, с чем это связано. Может команда подустала. За себя не могу говорить, потому что у меня были силы. У меня вопросы к команде — я это высказал (в раздевалке). Я сказал, почему мы в большинстве не держали мяч под контролем".