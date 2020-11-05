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Довольствуемся малым: российские клубы набрали два очка третьем туре ЛЧ 

Спорт РИА Новости и ещё 3 17 минут назад
Довольствуемся малым: О результатах РФ в третьем туре ЛЧ
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Третий тур группового этапа Лиги чемпионов снова не принес побед российским клубам, хотя санкт-петербургский "Зенит" и "Краснодар" вполне могли на них рассчитывать, а московский "Локомотив" достойно сыграл вничью с мадридским "Атлетико".
"Локомотив" дал бой "Атлетико"
Матч против испанской команды стал для футболистов "Локомотива" очередной проверкой на прочность. Не испугавшись грозную мюнхенскую "Баварию" туром ранее, когда "красно-зеленые" дома проиграли со счетом 1:2 и имели шансы на положительный результат, "Локомотив" с таким же настроем вышел на поле своего стадиона во вторник.
Гости открыли счет уже на 18-й минуте, когда Хосе Хименес выиграл верховую борьбу у защитников "Локомотива" и послал головой мяч мимо застывшего на месте Маринато Гилерме. Ответ не заставил себя ждать: мяч после навеса Федора Смолова попал в руку игрока "Атлетико", и главный судья, изучив видеоповтор, назначил 11-метровый удар. Пенальти на 25-й минуте уверенно реализовал Антон Миранчук, для которого этот гол стал вторым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Второй тайм стал настоящим бенефисом вратаря железнодорожников. Гилерме спас свою команду в нескольких моментах, то вытаскиваю мячи из-под перекладины, то бросаясь в ноги нападающих "матрасников". Повезло "Локомотиву" и в эпизоде на 53-й минуте: Луис Суарес не забил буквально с пары метров, пробив точно в голкипера. Москвичи же отметились несколькими контратаками, но для победного гола этого оказалось мало. В другой встрече группы А "Бавария" на выезде разгромила австрийский "Зальцбург" (6:2). После трех туров "Локомотив" с двумя очками идет на третьем месте.
"Сложная игра. Команда билась очень хорошо, эмоциональный матч, но если с "Баварией" мы играли суперхорошо, но добились нуля очков, то сегодня не так хорошо играли, как неделю назад, но заработали очко. Хочу поблагодарить команду, болельщиков, и мы продолжаем работать. А работать есть над чем", — сказал главный тренер "Локомотива" Марко Николич.
Первое очко для "Зенита"
"Зенит" начал свой путь в Лиге чемпионов с двух поражений от бельгийского "Брюгге" (дома со счетом 1:2) и дортмундской "Боруссии" (в гостях — 0:2), показав худший результат среди российских клубов. И чтобы сохранить шансы на попадание в евровесну, "сине-бело-голубым" необходимо было набирать очки в домашней игре с римским "Лацио".
Чемпион России, недосчитавшийся в матче РПЛ с "Химками" ряда ведущих игроков, частично смог компенсировать потери в составе в среду — из лазарета вернулся капитан Артем Дзюба и вышел на поле с первых минут, а Вендел остался в запасе. Потери "Лацио" оказались более внушительными — в Санкт-Петербург не прилетели Чиро Иммобиле и Лукас Лейва, а также еще шесть футболистов из числа основных. Причины отсутствия такого количества футболистов главный тренер римлян Симоне Индзаги не назвал.
На 33-й минуте хозяева разыграли комбинацию с участием нескольких футболистов: Дзюба скинул мяч на Александра Ерохина, забившего с близкого расстояния. Возможность удвоить преимущество была по истечении часа игрового времени, но Андрей Мостовой пробил рядом со штангой из выгодной позиции. Ответный гол ударом в ближний угол забил экс-игрок "Локомотива" Фелипе Кайседо — 1:1. В компенсированное время Мостовой отправил мяч в сетку, но судьи зафиксировали офсайд у Дзюбы.
В другом матче группы F "Боруссия" на выезде разгромила "Брюгге" (3:0). "Зенит" после трех туров идет на четвертой строчке в таблице.
"Расстроены результатом. Вели на протяжении большей части времени. В концовке пропустили. Был момент у Мостового, могли увеличить преимущество. Жаль, что не смогли забить и победить, — сказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак. — Ничья — это никакой не импульс. Сегодня при равной игре у нас моменты были поострее. Но опять, к сожалению, не выиграли".
"Краснодар" отдал победу "Севилье"
Третий участник от России "Краснодар" в своем дебютном турнире уже успел сыграть вничью против французского "Ренна" (1:1) и проиграть английскому "Челси" (0:4). И всё это играя в неоптимальном составе и показывая футбол, за который не может быть стыдно.
Уже на 8-й минуте рефери назначил пенальти в ворота гостей, однако вмешательство VAR помогло исправить ошибку — игры рукой со стороны Магомеда-Шапи Сулейманова, пришедшего в свою штрафную помочь команде, не было. Форвард "Краснодара" отличился уже у чужих ворот спустя 10 минут, забив изящный гол со штрафного. А на исходе 20-й минуты VAR вновь сработал в пользу гостей — пенальти реализовал Маркус Берг.
Российский клуб до перерыва провел еще ряд острых атак, одна из которых завершилась фолом последней надежды и удалением Хесуса Наваса. А чуть ранее "Севилья" смогла отыграть один мяч, когда Иван Ракитич в прыжке опередил защитников "Краснодара".
Во втором тайме хозяева, играя в меньшинстве, усилили давление на ворота Матвея Сафонова. Героем матча стал Юссеф Эн-Несири, оформивший дубль за три минуты: сначала он использовал грубую ошибку Кайо, а затем успел на добивание — 3:2. В другой встрече группы Е "Челси" разгромил "Ренн" (3:0), с которым краснодарцы делят третье-четвертое места в таблице.
"Полное опустошение. Мы вели 2:0, в концовке тайма у соперника красная карточка. Я считаю, что мы должны были просто контролировать мяч. Видимо, у соперника было больше желания, хотя мы бились, — сказал Сулейманов в эфире телеканала "Матч ТВ". — Не знаю, с чем это связано. Может команда подустала. За себя не могу говорить, потому что у меня были силы. У меня вопросы к команде — я это высказал (в раздевалке). Я сказал, почему мы в большинстве не держали мяч под контролем".
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Футбол , Иван Ракитич , Матвей Сафонов , Антон Миранчук , Маркус Берг , Фелипе Кайседо , Марко Николич , Александр Ерохин , Сергей Семак , Хосе Хименес , Луис Суарес , Артем Дзюба , Лукас Лейва , Андрей Мостовой , Федор Смолов , Зенит , Локомотив
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