«Русские добыли очко, которое не заслуживали»

«Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов. Достойный результат для российской команды. И совершенно провальный — для испанской. По крайней мере, в этом уверены испанские журналисты, которые в один голос заявляют о том, что «Локо» заслуживал поражения.

На Marca статья о матче вышла с заголовком «В сумасшедшем доме нет рассудка». Испанские журналисты воспользовались сходством сокращенного названия соперника Loko и словом Loco (сумасшедший). Помимо прочего испанцы отметили традицию «Атлетико» — каждый год играть в Москве.

«Для команды Симеоне играть в матушке России такое же привычное дело, как и в Севилье, Валенсии или Бильбао. Обязательная встреча каждый сезон. Только вместо часа полета — несколько часов. Но на этот раз выиграть не получилось. Здравомыслия в сумасшедшем доме не было».

AS сожалеет о том, что «Атлетико» не смог ничего противопоставить Гилерме и московским штангам.

«Локомотив» держался изо всех сил. Они понимали, что благодаря игре своего вратаря и неэффективности атаки «Атлетико», добыли очко, которого не заслужили».

Заголовок Mundo Deportivo: «Смелый и веселый „Атлетико“ упустил джекпот». А внутри — все те же сожаления о миллионе упущенных шансов на победу.

«Локомотив» даже не поверил, что сыграл вничью, потому что не предложил для этого ни одного аргумента. «Атлетико» же потерпел неудачу, создав большое количество шансов. Удар Корреа в перекладину, залп Суареса, мимо цели, несколько ударов, после которых мяч попал в руку соперника, но VAR промолчал…»

Болельщики «Атлетико» были не так категоричны, как журналисты. И быстро подсчитали, что шансы у их команды на выход из группы все равно большие.

Учитывая, как мы играли, даже несмотря на ничью с «Локомотивом», мы можем выйти из группы без особых проблем. Так что сегодня мы могли себе позволить эту ничью.

Отличная игра «Атлетико». Да, мы пропустили, но у нас были шансы, хорошая работа с мячом. Во всем переиграли «Локомотив». Жоау Феликс машина. Как только мяч оказывается у него, сразу возникает опасность.

И, конечно же, не обошли тему коронавируса. Куда же без него?

Заполненные трибуны на «Локомотив» — «Атлетико», Хэллоуин в Ухани. Крах коммунизма.

Матч Локомотив — Атлетико с большой аудиторией, плюс движуха в Китае. Считаю, что это очень плохо для Запада.