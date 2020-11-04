Его карьера чуть не оборвалась в 17 лет.

[Рос без отца] [Москвич в киевском «Динамо»]

Даниил Лесовой родился в Москве, но столичную жизнь совсем не помнит. Когда мальчишке было два года, семья переехала в Прагу, где его отец нашёл работу: «Когда мне было два года, моё мнение родители не спрашивали», — с улыбкой говорил футболист. Чем занимался отец — неизвестно, а у матери, со слов футболиста, был в Чехии магазин одежды. Даниил вспоминал, как она по работе летала в Италию, откуда привозила памятные фотографии. С тех пор Италия прочно засела в подсознании парня.

Родители разошлись, когда мальчику было 6 лет. Даниил с братом Филиппом остались с матерью: «Мама была нам и папой, и бабушкой, и дедушкой — всеми сразу, — с гордостью рассказывал футболист. — Очень сильная женщина». Семья переехала в Киев, сменив чешскую столицу на украинскую.

В 6 лет Даня вместе с братом попал на просмотр в футбольную школу киевского «Динамо». Как это часто бывает в академиях, ребятишкам предъявляли базовые требования — пробить по воротам определённое количество раз, пробежаться на скорость и прочие банальные футбольные упражнения. Ну и самое главное, что нужно было увидеть тренерам — желание играть в футбол. Вскоре брату Филиппу надоел футбол, и в академии остался лишь один Лесовой. Первым тренером юного футболиста стал Виталий Хмельницкий. Молодёжь наверняка впервые слышит эту фамилию. Специально для неё — маленький ликбез: у Виталия Григорьевича более 200 матчей в составе киевского «Динамо», четырёхкратный чемпион СССР, участник чемпионата мира 1970 года в составе советской сборной, участник прощального матча Льва Яшина , один из первых тренеров Ильи Цымбаларя . Короче, легендарная личность. Впоследствии в становлении Лесового поучаствовали Юрий Дмитрулин (ещё один воспитанник Хмельницкого) и Артём Яшкин , известные по выступлениям за «Динамо» и сборную Украины. Яшкин, кстати, тоже родился в России, но после переезда в Киев принял решение защищать жёлто-синие цвета.

Изначально тренеры определили Лесового на правый край защиты. Но как только футболист заиграл — перевели в группу атаки. Тогдашний тренер Даниила Тимошенко обратил внимание на дриблинг молодого футболиста. После этого Лесовой стал играть на обоих флангах и неоднократно исполнял центрального нападающего.

[Обводил деревья] [Страшная травма]

После уроков в школе Лесовой с огромным желанием мчал на тренировки. В свободное время либо смотрел футбол по телевизору, либо шёл тренироваться.

«Занимался отдельно и много, — вспоминал футболист. — Мне нравилось, потому что видел результат, — прибавлял в резкости, скорости. Не всё возможно получить от природы или от обычных тренировок. Придумал индивидуальную программу: обводил деревья или просто ставил кроссовки и оббегал их. Кому-то нравится делать тонкие передачи, кому-то бить по воротам, а мне больше всего нравится обводка. У дома находил лужайки с травой и занимался. Играл и на площадке: иногда брал к себе в команду одного человека и играл против десятерых».

До выпускного возраста, пройдя все ступени академии, дошли лишь два человека; Лесовой — один из них. Даниил получил украинский паспорт, стал вызываться в юношескую сборную страны.

В клубе у него тоже всё было здорово: Вместе с молодёжкой киевлян стал победителем европейского турнира Кубок Скопиньо, получив приз лучшего игрока чемпионата. Все, кому не лень предрекали Лесовому большое будущее, но случилось несчастье. В матче молодёжного первенства против «Черноморца» полузащитник получил травму. Диагноз — разрыв крестообразных связок.

«Было очень тяжело, — с горечью вспоминает футболист. — Даже не знал сначала, что это такое — «кресты». Когда сказали, что это операция и полгода восстановления, конечно, очень сильно расстроился и переживал. Но даже сомнений не было, продолжать или заканчивать. Кто-то считает, что если порвал эти связки до 17 лет, то это конец для футболиста. У меня была цель и уверенность, что сто процентов восстановлюсь и буду играть».

Руководство клуба предлагало провести операцию в Киеве, но семья футболиста решила лететь в Европу: «Мама очень переживала, — вспоминает тяжёлое время Лесовой. — Хотела, чтобы я точно продолжил карьеру. В итоге операцию провели в Германии, лечение мама полностью оплатила сама. Сумму не называет, но я понимаю, чего это стоило семье. Буду благодарен ей до конца жизни».

В Германии не обошлось без эксцессов — футболисту занесли инфекцию:

«Обычно после операции выписывают через четыре-пять дней — мне занесли инфекцию, и я пролежал в больнице почти три недели. Поднималась температура, отекало колено — я даже не мог встать. Это время вспоминаю с ужасом».

[Просмотр в «Зените»] [Отказ от украинского гражданства]

Как это обычно бывает при травме «крестов», восстановление заняло около полугода. У футболиста