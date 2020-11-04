Объявлены стартовые составы «Зенита» и «Лацио» 

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Стали известны стартовые составы «Зенита» и римского «Лацио» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

В то же время за «Лацио» выступят: Рейна, Патрик, Корреа, Худт, Пароло, Милинкович-Савич, Ачебри, Марушич, Акпа-Акпро, Мурики, Фарес.

Начало игры в 20:55 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что испанский журналист информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега оценил шансы «Зенита» в предстоящем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».