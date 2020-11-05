Халк задумал вернуться в «Зенит»

Представители бразильского нападающего китайского "Шанхая СИПГ" Халка связывались с петербургским "Зенитом" на предмет возможного возвращения футболиста. Об этом сообщает турецкий портал MyNet со ссылкой на китайский Soho Sports.

По информации источника, 34-летний игрок не намерен продлевать завершающийся в декабре контракт с "Шанхаем СИПГ" и планирует вернуться в Европу. Помимо "Зенита", представители Халка связывались с другим его бывшим клубом — португальским "Порту", а также бразильским "Сан-Паулу" и турецким "Галатасараем".

Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год и стал чемпионом (2014/15), обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка (2015) России. Всего за команду из Санкт-Петербурга бразилец сыграл 148 матчей, в которых забил 76 мячей и сделал 60 голевых передач. В сезоне-2014/15 Халк стал лучшим бомбардиром чемпионата России (15 голов).

Халк также выступал за бразильскую "Виторию", японские "Кавасаки", "Консадоле Саппоро" и "Токио Верди". В составе сборной Бразилии Халк провел 48 матчей, в которых забил 11 мячей, выиграл Кубок конфедераций (2013) и стал серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне (2012).