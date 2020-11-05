Дзюба пожаловался на неумение россиян «переживать за своих» 

«Мы не умеем переживать за своих, радуемся поражениям. Думаю, нормальный человек болеет за российскую команду, выступающую в Европе. А с остальными людьми, мне кажется, что-то не так», — пожаловался 32-летний форвард. Он также назвал странной чертой стремление некоторых россиян принижать свои клубы.