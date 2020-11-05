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У вратаря сборной России подозрение на коронавирус перед матчами Лиги наций

Волгоградская правдаиещё 2
6 часов назад
Тест на коронавирусную инфекцию голкипера московского "Динамо" и сборной России по футболу Антона Шунина показал сомнительный результат. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".
У вратаря сборной России заподозрили коронавирус
Фото: ТАССТАСС
Врачи "Динамо" незамедлительно оповестили тренерский и медицинский штаб сборной России о ситуации с результатами тестирования Шунина. Голкипер был изолирован от команды и находится в условиях домашнего карантина без симптомов заболевания.
"Самочувствие у Антона хорошее. Тесты остальных игроков и тренерского штаба отрицательные", - говорится в сообщении.
Ранее Шунин получил вызов в расположение сборной России на товарищеский матч с командой Молдавии (12 ноября) и две игры в Лиге наций с турками (15 ноября) и сербами (18 ноября). В предыдущих матчах осеннего цикла Шунин был основным вратарем национальной команды, всего за сборную он провел семь матчей (два - на ноль).
Шунину 33 года, он является капитаном "Динамо, в текущем сезоне провел за клуб 14 матчей во всех соревнованиях, в шести из которых сумел сохранить ворота в неприкосновенности.
Футбол,Антон Шунин,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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