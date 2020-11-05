У вратаря сборной России заподозрили коронавирус

Фото: ТАСС ТАСС

Врачи "Динамо" незамедлительно оповестили тренерский и медицинский штаб сборной России о ситуации с результатами тестирования Шунина. Голкипер был изолирован от команды и находится в условиях домашнего карантина без симптомов заболевания.

"Самочувствие у Антона хорошее. Тесты остальных игроков и тренерского штаба отрицательные", - говорится в сообщении.

Ранее Шунин получил вызов в расположение сборной России на товарищеский матч с командой Молдавии (12 ноября) и две игры в Лиге наций с турками (15 ноября) и сербами (18 ноября). В предыдущих матчах осеннего цикла Шунин был основным вратарем национальной команды, всего за сборную он провел семь матчей (два - на ноль).