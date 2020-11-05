Стало известно состояние сына Черчесова

В пресс-службе клуба Олимп Профессиональной футбольной лиги (Олимп -ПФЛ) "Олимп-Долгопрудный" рассказали о том, как проходит восстановление Станислава Черчесова-младшего, передает РИА "Новости". Напомним, 12 октября голкипер получил сотрясение мозга и перелом челюсти в матче против московской "Родины".
"Сняли швы, восстановление идет с хорошей динамикой. С учетом того, что до перерыва восемь дней, пока Станислав занимается индивидуально", — сказали в пресс-службе команды.
Ранее стали известны сроки восстановления Черчесова-младшего.