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Еще одно унижение в еврокубках: лидер чемпионата России не может победить в ЛЕ. А еще мы потеряли Марио 

Sport24 10 часов назад
Еще одно унижение нашего футбола в Европе
Фото: Getty Images
На матч против голландского «Фейеноорда» ЦСКА вышел без номинальных нападающих: роль наконечника пришлось исполнять изначально полузащитнику (атакующему или фланговому) Арнору Сигурдссону. Последний раз Гончаренко выпустил команду в схожем формате на матч с «Локомотивом» — тогда впереди оказался Эджуке, а ЦСКА провел дерби максимально беспредметно в атаке и заслуженно проиграл.
Отсутствие Чалова в старте на «Фейеноорд» вопросов не вызывало. Основной нападающий ЦСКА выходил с первых минут последние три встречи (в их числе игра против Загреба в ЛЕ), а Гончаренко неоднократно отмечал плодотворность ротации в случае с Федором. Почему не играл пусть тяжеловатый, но чистый форвард Гайч — вопрос посложнее.
За первый тайм ЦСКА не провел ни одной оформленной атаки, а Марио получил травму в пустяковой ситуации
Стартовая половина матча складывалась едва ли не максимально неудачно. Причем не только для ЦСКА, но и для сборной России.
Сигурдссон плохо справлялся с ролью завершителя. Не только по своей вине: чтобы получить мяч, ему приходилось гулять по флангам и оттягиваться, параллельно освобождая место для других полузащитников ЦСКА. Но и находить свободное пространство на своей позиции, чтобы на него хотя бы могли сделать передачу, у переквалифицированного исландца не получалось совсем.
Два главных момента ЦСКА до перерыва — сольные включения Влашича и Эджуке. Средние по степени опасности подходы в плане впечатлений легко перечеркнула ошибка пустившего соперника за спину Дивеева на последних минутах тайма (подстраховал Магнуссон).
Но худшая новость заключалась не в игровых сложностях: Фернандес получил травму, сопровождая мяч за лицевую. Марио ключевой игрок не только для ЦСКА, но и для сборной России. Прошлый сбор он пропустил из-за сомнительного теста на коронавирус, и его отсутствие на команде Черчесова сказалось более чем ощутимо.
Кажется, что в решающих матчах Лиги наций нашей сборной опять придется справляться без него.
Второй тайм — катастрофа. Гончаренко начал реагировал слишком поздно, а ключевой стала ошибка Марадишвили
Гончаренко не стал ничего менять после провального первого тайма, за что ЦСКА получил к последним 15 минутам трешку. Вполне буднично для современных армейцев, если дело касается матчей Лиги Европы.
Все началось с ошибки Марадишвили (именно он сместился на правый фланг, заменив травмированного Марио). Хавбек отдал мяч в опорной зоне, Зайнутдинов не успел сориентироваться и позволил оппоненту забегать без сопротивления. Показалось, что в завершающей стадии был офсайд — но VAR на этой игре не работал.
Следом в ворота расклеившегося ЦСКА влетело еще два мяча — дальний удар Кекчю после проходного двора в опорной зоне и выстрел Гертрюйды после удачного отскока (тут снова вопрос, стоило ли засчитывать).
На все команде Дика Адвоката (того самого, который рулил сборной России и «Зенитом») потребовалось всего 9 минут. Легенда «Фейеноорда» Ван Перси с трибуны язвительно усмехался.
ЦСКА не сумел даже отыграть один мяч — за красно-синих этот сделал центральный защитник Сенеси, срезавший мяч в свои ворота. Ничего толкового поспешная перестройка игры от Гончаренко (выпустил Васина, Бистровича и Тикнизяна) не принесла.
12 матчей в еврокубках и по-прежнему ни одной победы. Как и год назад, ЦСКА на последнем месте в своей группе Лиги Европы.
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Футбол , Статьи , Ван Перси , Зенит , Локомотив , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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