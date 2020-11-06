Выписку Марадоны из больницы отложили

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона проведет в больнице еще несколько дней после операции из-за абстинентного синдрома. Об этом сообщил в четверг личный врач бывшего футболиста Леопольдо Луке.

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"После операции у него наблюдались несколько эпизодов спутанности сознания, которые мы вместе с лечащими врачами относим к клинической картине абстиненции", - сказал он журналистам.

По словам Луке, лечащие врачи приняли решение оставить Марадону в больнице для купирования синдрома, что "займет несколько дней".

Луке не уточнил, чем вызван синдром абстиненции. В июне лечащий врач бывшего футболиста признавал, что Марадона справился с наркотической зависимостью, но у него есть проблемы с алкоголем.

При этом Луке отметил, что в целом Марадона чувствует себя нормально.

"Мы с Диего даже танцевали", - сказал врач.

Ранее в четверг он сообщил, что сделанная Марадоне томография подтвердила, что операция прошла успешно, и что бывший футболист уже хочет вернуться домой. На тот момент Луке говорил, что лечащие врачи "также видят условия для выписки".

Марадону положили в больницу в городе Ла-Плата в понедельник. Как заявил ранее Луке, госпитализация не была срочной, бывший футболист сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы. Во вторник Марадону перевезли в другую больницу, где ему была проведена операция.