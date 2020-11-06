Широков признал вину в деле об избиении арбитра

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков полностью признал вину по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова и просит рассмотреть дело в особом порядке, который гарантирует более мягкое наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Лялин.
Накануне прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова.
"Он согласен с обвинением и просит рассмотреть дело в особом порядке", — сказал Лялин.
Особый порядок предполагает полное признание вины, предусматривает рассмотрение дела без исследования доказательств и допроса свидетелей, при этом суд не сможет назначить максимальное наказание. На него, помимо подсудимого, должны согласиться также сторона обвинения, потерпевший и суд.
Лялин отметил, что, по его данным, потерпевший пока категорически возражает против такого порядка.
"Мы еще не получили обвинительный акт. Нас должны вызвать в прокуратуру, мы его получим, распишемся, и только тогда дело передадут в суд для рассмотрения по существу", — пояснил адвокат.
По версии следствия, Широков избил Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Видео случившегося было распространено в соцсетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и нанес удар рукой в лицо. Арбитр упал, Широков ударил его ногой, после чего его оттащили. Позже он в Instagram принес извинения Данченкову.
В отношении Широкова было возбуждено дело по пункту "а" части 2 статьи 115 УК РФ об (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.