Широков признал вину в деле об избиении арбитра

Накануне прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова.

"Он согласен с обвинением и просит рассмотреть дело в особом порядке", — сказал Лялин.

Особый порядок предполагает полное признание вины, предусматривает рассмотрение дела без исследования доказательств и допроса свидетелей, при этом суд не сможет назначить максимальное наказание. На него, помимо подсудимого, должны согласиться также сторона обвинения, потерпевший и суд.

Лялин отметил, что, по его данным, потерпевший пока категорически возражает против такого порядка.

"Мы еще не получили обвинительный акт. Нас должны вызвать в прокуратуру, мы его получим, распишемся, и только тогда дело передадут в суд для рассмотрения по существу", — пояснил адвокат.

По версии следствия, Широков избил Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Видео случившегося было распространено в соцсетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и нанес удар рукой в лицо. Арбитр упал, Широков ударил его ногой, после чего его оттащили. Позже он в Instagram принес извинения Данченкову.

В отношении Широкова было возбуждено дело по пункту "а" части 2 статьи 115 УК РФ об (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.