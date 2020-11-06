Российский футбол: грустный праздник стабильности

Каждую вторую пятницу осени в последние годы можно отмечать грустный праздник стабильности с унылой традицией: проверять результаты наших клубов в еврокубках, тяжелым взглядом смотреть на таблицу коэффициентов УЕФА, томно вздыхать и идти в соцсети. Писать про донность российского футбола и лайкать картинки с фото Гагарина и подписью «Юра, мы все прое…».

Очередная пятница, очередной день депрессивных заголовков новостей по поводу нашего спорта: ни одной победы 4 российских клубов за 12 матчей в еврокубках и 6 очков от 4 команд за эти 12 игр. И почему в очередной раз мы так расстраиваемся подобным цифрам? Серьезно, все же не так плохо, есть даже повод для гордости.

Смотрите: «Краснодар» отобрал очки у серебряного призера чемпионата Франции на выезде и серьезно потрепал нервы на выезде действующему победителю Лиги Европы, притом в не оптимальном составе! «Зенит» сыграл вничью с командой тренера, который несколько лет кряду навязывает конкуренцию и частенько играет на равных с клубами уровня «Интера» и «Ювентуса». В Дортмунде почти удержал оборону перед связкой одних из самых крутых янгстеров Европы. ЦСКА проиграл крепкой команде из Эредивизи, зато зацепил очки с командами примерно своего уровня — «Вольфсбергом» и «Динамо» З. Про «Локомотив» и его подвиги и говорить нечего. В чем провал-то? В чем катастрофа?

Главная проблема нашего футбола в том, что мы частенько забываем, что он из себя представляет в международной системе координат. Почему-то после разгромной победы условного ЦСКА над условным тульским «Арсеналом» (условно 5:1) нам кажется, что звезды нашего чемпионата Влашич, Обляков, Акинфеев (подставить любую фамилию топового футболиста РПЛ) могут такое же исполнять и в еврокубках. Нет, не могут, и дело не в психологии, не в давлении и не в страхе. Дело в уровне. В среднем уровне нашего чемпионата, который прямо зависит от вещей, которые каждый из нас прекрасно знает и про которые в подобных статьях писалось не раз: детско-юношеский футбол и коррупция, которая пропитала всю вертикаль нахождения и воспитания молодых талантов. Ну, и не только ее.

И вот так мы в очередной раз узнаем от знакомого, какую огромную сумму в академии футбольного клуба N запросили у него за простое зачисление сына в общую группу. Само собой, без каких-либо гарантий. Посмеемся или разозлимся, когда на поле в РПЛ появится очередной сын президента футбольного клуба N (у нас же серьезные задачи по поднятию русского футбола!). Ну и будем ждать, а как же наши клубы в середине недели покажут себя в еврокубках. И так из года в год.

Нет, ну вы серьезно? Никогда система, производящая товар (футболиста) в искусственной коррупционной среде, не сможет конкурировать с системой рыночной, где находить талантливого парня, вкладываться в его развитие и продавать на ступень выше — это не только лайфстайл местечкового клуба из австрийской деревни, но и его единственная возможность существования.

Не может велосипед, собранный из деталей, разбросанных по деревне, на равных гонять с собранным на фирменном заводе байком. Даже если для сборки своего велосипеда один богатый парень из хаты на севере хутора будет отнимать у других самые качественные детали в округе. Успеха такие чудо-аппараты добьются только в случае форс-мажора у конкурента или по другому невероятному стечению обстоятельств.

Как не может боксер быть крутым с мощным торсом, сильными длинными руками и гниющими от гангрены ногами. Такого бойца не прокачает даже Рокки Бальбоа.

Еврокампания ЦСКА 2018/19 с двумя победами над «Реалом» , 3:0 на «Бернабеу» и последним местом в группе — это прям про нас. Через 5 лет вы глянете статью «Как выглядят парни, разгромившие в Мадриде „Реал“, поностальгируете, но будете понимать, что эта победа — из разряда чудес хиддинковского Евро, черчесовского ЧМ и адвокато-газзаевского Кубка УЕФА.

Так что чего унывать? Раз все мы так переживаем за имидж нашего футбола в еврокубках, давайте порадуемся, что за бугром видят только его верхушку — флагманы нашего спорта. И, кстати, в РПЛ на этой неделе прям насыщенная программа: ЦСКА — „Ростов“, „Динамо“ — „Локомотив“, „Зенит“ — „Краснодар“. Наконец-то насладимся родным сердцу болотцем без оглядки на то, что про это зрелище подумают господа европейцы. Начинаем по новой, а через три недели нас ждет еще один грустный праздник стабильности.