Матч-центр
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Матч-центр
31 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Рубин
Рубин
3 1
Арсенал Арсенал
Спартак М
Спартак М
0 1
Ростов Ростов
Ахмат
Ахмат
2 0
Краснодар Краснодар
31 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
4 1
Уэска Уэска
Атлетик Б
Атлетик Б
2 1
Севилья Севилья
Осасуна
Осасуна
1 3
Атлетико М Атлетико М
31 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
1 1
Вердер Вердер
Кёльн
Кёльн
1 2
Бавария Бавария
Арминия
Арминия
0 2
Боруссия Д Боруссия Д
31 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
0 3
Челси Челси
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
1 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 2
Урал Урал
Химки
Химки
0 2
Зенит Зенит
Ротор
Ротор
0 1
ЦСКА ЦСКА
1 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Бетис
Бетис
3 1
Эльче Эльче
Сельта
Сельта
1 4
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
1 1
Леванте Леванте
1 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
2 4
Байер Байер
Герта
Герта
1 1
Вольфсбург Вольфсбург
1 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
3 4
Саутгемптон Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 1
Арсенал Арсенал
2 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
2 0
Вальядолид Вальядолид
2 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 3
Унион Унион
2 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
2 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 4
Лестер Сити Лестер Сити
6 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
1 1
Уфа Уфа
6 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
1 1
Сельта Сельта
6 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
1 1
Кёльн Кёльн
6 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Бёрнли Бёрнли
Саутгемптон
Саутгемптон
2 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
7 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
16:30
Ротор Ротор
Тамбов
Тамбов
19:00
Ахмат Ахмат
7 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
16:00
Эйбар Эйбар
Барселона
Барселона
18:15
Бетис Бетис
Севилья
Севилья
20:30
Осасуна Осасуна
7 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
17:30
Арминия Арминия
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Герта Герта
Штутгарт
Штутгарт
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
7 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Челси
Челси
20:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
8 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Химки
Химки
14:00
Рубин Рубин
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Ростов Ростов
Динамо М
Динамо М
19:00
Локомотив М Локомотив М
8 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
16:00
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:15
Гранада Гранада
Леванте
Леванте
20:30
Алавес Алавес
8 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
20:00
Боруссия М