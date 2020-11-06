"Химки" сыграют с "Рубином" без зрителей

"Химки" сыграют с казанским "Рубином" в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды. Клуб продолжает соблюдать меры, принятые правительством Московской области
по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, из-за чего проведет уже вторую игру подряд при пустых трибунах. Напомним, что в настоящее время подопечные Игоря Черевченко
занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Ранее сообщалось, что мяч нападающего "Краснодара" Магомеда Шапи-Сулейманова в ворота "Севильи" признан лучшим в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.