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"Химки" сыграют с "Рубином" без зрителей

Газета.Ru
1 час назад
"Химки" сыграют с казанским "Рубином" в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды. Клуб продолжает соблюдать меры, принятые правительством Московской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, из-за чего проведет уже вторую игру подряд при пустых трибунах. Напомним, что в настоящее время подопечные Игоря Черевченко занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Ранее сообщалось, что мяч нападающего "Краснодара" Магомеда Шапи-Сулейманова в ворота "Севильи" признан лучшим в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Химки" сыграют с "Рубином" без зрителей
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Футбол,Игорь Черевченко,Правительство московской области,
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