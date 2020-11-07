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Рубин
3 1
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Спартак М
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2 0
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Лестер Сити
17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
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Ливерпуль Ливерпуль

СМИ: Футболист «Челси» стал жертвой грабителей 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Футболист «Челси» стал жертвой грабителей
Фото: © Mick Haynes via www.imago-images/www.imago-images.de globallookpress.com
Нападающий молодежной команды «Челси» Джордж Нанн стал жертвой грабителей, которые угрожали его зарезать ножом.
Об этом сообщает The Sun. Двое преступников остановили Нанна, когда он гулял вместе со своей девушкой, и потребовали у футболиста отдать им часы Omega Seamaster стоимостью £8 тыс. фунтов, которые носит главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга о Джеймсе Бонде. Пока Нанн пытался откупиться от преступников, девушка вызвала полицию, которой удалось задержать одного из преступников.
Нападавшим оказался 17-летний студент из Лондона. Суд велел ему выплатить Нанну £500 в качестве компенсации и приговорил виновного к 10 месяцам общественных работ. Второму злоумышленнику удалось скрыться.
Ранее футболист Рюдигеризвинился за лайк под постом Нурмагомедова.
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