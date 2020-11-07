Аршавин оправдался за скандал с порноактрисой 

Футболист Андрей Аршавин впервые рассказал о скандале в Геленджике с участием порноактрисы Лолы Тейлор.

Ранее Лола ( Любовь Бушуева ) рассказала, что познакомилась с Аршавиным и Быстровым в ресторане. Они позвали её за свой столик, а затем и в отель. Там девушка обиделась из-за того, что футболисты отказали ей в совместном селфи. В итоге она «психанула и ушла».

В передаче «Коммент шоу» Андрей Аршавин прокомментировал этот рассказ.

«Если коротко говорить, то девушки сами пришли, сами что-то сделали, а потом написали», — заявил спортсмен.

По его словам, эта «небылица» была попыткой нажиться на его имени, на сленге молодежи — «хайпануть». Он также сравнил поведение Лолы и своей экс-супруги, которая также «до сих пор хайпует».