Российский футбол стремится к «обнулению» 

Когда только началась еврокубковая кампания для российских футбольных клубов, «СП» предсказала, что ни о какой конкуренции с Португалией за возвращение себе шестой позиции в рейтинге и речи идти не может. Более того, не исключено, что прошлогоднее худшее выступление российских клубов за 17 лет может быть повторено.

Но как выясняется на данный момент, это был очень оптимистичный взгляд. Сейчас выступления российских команд в прошлом сезоне кажутся просто отличными. Судите сами: в 12 матчах групповых этапов Лиги чемпионов и Лига Европы, четыре отечественных клуба ( «Зенит» «Локомотив» , «Краснодар» и ЦСКА ) в этом сезоне не одержали ни одной победы. Результат, просто шокирующий: ноль побед, шесть ничьих и шесть поражений!

Особенно уныло стало после того, когда единоличный лидер чемпионата РПЛ столичный ЦСКА без шансов, 5 ноября уступил в Голландии местному «Фейеноорду» со счётом — 1:3. После этого, по истечении трёх туров ЦСКА занимает последнее место в группе с загребским «Динамо» , австрийским «Вольсфбергом» и «Фейеноордом».

Кстати, все наша «великолепная четвёрка» занимает последние места в своих группах. В прошлом сезоне на данном этапе такого всё-таки не было. «Зенит» вообще ещё боролся за двойку, а «Локомотив» в такой же «группе смерти» уверенно шёл третьим. И унылого и позорного нуля в графе «победы» на тот момент не было.

В нынешнем евросезоне Россия набрала всего два очка. Это меньше, чем у Португалии, за которой мы всё ещё делаем вид, что гонимся. «Порту» обыграл «Марсель» в Лиге чемпионов, а «Бенфика» вытащила матч с «Рейнджерс» в Лиге Европы, сыграв вничью. Даже поражение «Браги» не испортило общей картины.

По итогам недели в зачет рейтинга стран УЕФА Россия добавила всего 0,33 балла. Поскольку стартовало шесть клубов и все делиться на эту цифру, вот так обошлись позоры «Динамо» и «Ростова» в матчах с грузинами и израильтянами. У Португалии — плюс 0,6 балла. Отставание от шестого места для России увеличилось до критичных 0,933 балла по итогам сезона и до кошмарных 5,833 балла за пять лет.

Такое придется отыгрывать не один сезон. При условии, что российские клубы будут регулярно не вылетать в квалификациях, набирать очки на групповых этапах и выходить в весеннюю стадию. Это теперь кажется уже ненаучной фантастикой.

Пока же все очень плохо. По итогам нынешнего сезона России в таблице коэффициентов УЕФА находится на 17-м месте! Выше нас такие страны как Сербия, Польша, Венгрия, Норвегия и Израиль. От глобального падения Россию спасают только более или менее приемлемые результаты последних лет. Хотя сезон-2015/16, — самый успешный для российского футбола в этом десятилетии — который спасал нас последние годы, со следующей осени учитываться уже не будет. Более того, отрыв от Бельгии, которая занимает восьмую строчку, сократился до 3,017 балла. И если не произойдет ничего экстраординарного, он только продолжит сокращаться.

Радует в этой ситуации лишь одно — две команды в Лиге чемпионов (правда, обе — в квалификации) у нас будет даже в случае, если Россия свалится на 15-е место. А чтобы опуститься туда, нужно провалить как минимум три-четыре евросезона.

Но, в принципе, это очень реально. И самое печальное, для этой еврокампании, что никаких улучшений во второй части группового этапа ждать, скорее всего не придется, хотя некоторые специалисты и заявляют об обратном.

Кроме очевидных проблем, а в нашем футболе, о которых «СП» неоднократно сообщала (судейство, бюджетные деньги, лимит), есть и объективные причины того, что российские команды реально «сдуваются» физически. Они и так не приучены играть по два -три раза в неделю, а тут пандемия внесла свои коррективы для всего мира и теперь график ещё более интенсивный, а перерыва между сезонами и самой подготовки не было.

Но опять же, это можно понять, когда играешь с командами из топ-5. Но когда проигрываешь представителям Грузии, Израиля, не можешь победить австрийцев и идешь по итогам сезона ниже венгров, норвежцев, не говоря уж о голландцах и сербах, то никаких оправданий быть не может!

Дошло до того, что бывший тренер «Зенита» и сборной России , а ныне наставник «Фейеноорда» Дик Адвокат дополнительно унизил не только ЦСКА, но и весь российский футбол. Вот, что он заявил:

— Иногда с «Валвейком» играть сложнее, чем с ЦСКА. Это не удивительно, такое иногда случается. Это футбол, и я не удивлен.

Поясним. «Валвейк» — скромный представитель Эредивизи. Вернее его аутсайдер. Стоимость его состава целиком — два Марио Фернандеса или почти Фёдор Чалов с одним голом (с пенальти) в этом чемпионате. В прошлом сезоне «Валвейк» занял чистое последнее место (!), но не вылетел из чемпионата Голландии из-за коронавируса. 25 октября «Фейеноорд» не сумел победить эту команду (2:2) в шестом туре Эредивизи.

5 ноября оказалось, что для команды Адвоката легче было играть с «Валвейком», чем с лидирующим в чемпионате России ЦСКА. И это уже не позор, а позорище.

Болельщикам же остается потерпеть ещё выступления российских команд в еврокубках. Может случиться вообще «рекорд», который невозможно будет ухудшить. По крайней мере, в плане отсутствия побед. Российские клубы на групповом этапе еврокубков не одержат ни одной побед. И это не выглядит нереальным. На данный момент точно.

Интересно ждёт ли нас «полное обнуление»?