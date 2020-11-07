Месси оформил дубль в матче с «Бетисом» 

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«Барселона» нанесла поражение «Бетису» в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 5:2.

«Барселона» набрала 11 очков и достигла седьмого места в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее NEWS.ru писал, что миланский «Интер» планирует в январе предложить «Барселоне» трансфер защитника Джуниора Фирпо.

Известно, что Фирпо перешёл в «Барселону» из «Бетиса» в 2019 году. Футболист провёл 25 матчей за каталонский клуб.