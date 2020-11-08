Дзюба угодил в новый «секс-скандал»

Все новости на карте

Пользователи социальных сетей размещают различные мемы на тему случившегося и активно шутят над Дзюбой. Twitter ВГИК опубликовал кадр из видео с подписью: "Когда пересматриваешь тот самый матч с испанцами".

Напомним, что это не первый сексуальный скандал с участием футболиста "Зенита". В июле в интернете появилось видео Дзюбы и его партнера по петербургскому клубу Сердара Азмуна, которые имитировали половой акт в раздевалке.

Когда пересматриваешь тот самый матч с испанцами pic.twitter.com/7nOFpMxXRW— ВГИК (@vgikofficial) November 7, 2020

Ранее сообщалось, что все футболисты "Лацио" сдали отрицательные тесты на коронавирус.