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Артем Дзюба закрыл свой Instagram 

Вечерняя Москва 1 час назад
Артем Дзюба закрыл Instagram
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Нападающий сборной России по футболу и петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного просмотра.
Просматривать публикации в аккаунте Дзюбы теперь могут только зарегистрированные пользователи. Кроме того, спортсмен ограничил возможность комментирования своих сообщений.
Предполагается, что такое решение Дзюба принял после появления в интернете компрометирующей видеозаписи, на которой запечатлен похожий на футболиста мужчина, сообщает «Спорт 24».
Напомним, Артем Дзюба — трехкратный обладатель Кубка России (2014, 2016, 2020), трехкратный обладатель Суперкубка России (2015, 2016, 2020), двукратный чемпион России (2018/2019, 2019/2020).
На чемпионате мира по футболу 2018 года Дзюба в составе российской сборной дошел до четвертьфинала. По итогам турнира футболист был включен в символическую команду. За турнир Дзюба забил три гола и отдал две результативных передачи.
Кроме того, Артем Дзюба признан лучшим футболистом в сезоне 2019/20.
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Футбол , Артем Дзюба , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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