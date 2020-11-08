Артем Дзюба закрыл Instagram

Просматривать публикации в аккаунте Дзюбы теперь могут только зарегистрированные пользователи. Кроме того, спортсмен ограничил возможность комментирования своих сообщений.

Предполагается, что такое решение Дзюба принял после появления в интернете компрометирующей видеозаписи, на которой запечатлен похожий на футболиста мужчина, сообщает « Спорт 24 ».

Напомним, Артем Дзюба — трехкратный обладатель Кубка России (2014, 2016, 2020), трехкратный обладатель Суперкубка России (2015, 2016, 2020), двукратный чемпион России (2018/2019, 2019/2020).

На чемпионате мира по футболу 2018 года Дзюба в составе российской сборной дошел до четвертьфинала. По итогам турнира футболист был включен в символическую команду. За турнир Дзюба забил три гола и отдал две результативных передачи.