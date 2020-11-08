Дзюба оказался в центре нового секс-скандала

В интернете опубликовали видео мастурбирующего человека, похожего на Артема Дзюбу — форварда «Зенита» и капитана сборной России по футболу. Пользователи соцсетей не сомневаются, что на кадрах запечатлен известный футболист. Пока неизвестно, кто снимал интимный акт на камеру и выложил компромат.
В соцсетях появилось огромное количество шуток и мемов по этому поводу:
«Артем Дзюба празднует победу Джо Байдена на выборах».
«Игрок занимается по индивидуальной программе».
«Когда Дзюба сыграл рукой».
«Собственно Дзюба просто пояснил, что делает «Зенит» в еврокубках».
В итоге форвард закрыл свой аккаунт в инстаграме, видимо, не выдержав такого мощного саркастического прессинга.
Это не первый скандал подобного плана с Дзюбой. Ранее «Рамблер» сообщал, что после победы «Зенита» в российском чемпионате Артем Дзюба и Сердар Азмун на камеру изобразили половой акт между мужчинами.