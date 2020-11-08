Дзюба оказался в центре нового секс-скандала

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В интернете опубликовали видео мастурбирующего человека, похожего на Артема Дзюбу — форварда «Зенита» и капитана сборной России по футболу. Пользователи соцсетей не сомневаются, что на кадрах запечатлен известный футболист. Пока неизвестно, кто снимал интимный акт на камеру и выложил компромат.

В соцсетях появилось огромное количество шуток и мемов по этому поводу:

«Игрок занимается по индивидуальной программе».

«Когда Дзюба сыграл рукой».

«Собственно Дзюба просто пояснил, что делает «Зенит» в еврокубках».

В итоге форвард закрыл свой аккаунт в инстаграме, видимо, не выдержав такого мощного саркастического прессинга.