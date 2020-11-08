Стали известны детали утечки интимного видео Дзюбы

Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба заранее знал, что в сеть могли слить видео интимного характера с его участием. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram -канале.

Baza предоставила детали слива скандального ролика. До непосредственной утечки злоумышленники взломали смартфон 32-летнего форварда, получив доступ к его данным. По информации издания, это случилось за несколько недель до слива ролика. Никаких требований нападающему так и не было выдвинуто.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий оно было записано еще в 2019 году.