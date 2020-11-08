Орзул прокомментировала интимное видео Дзюбы 

Женщина, под голос которой онанировал человек, похожий на Артема Дзюбу, отреклась от футболиста, заявив что «ей смешно».

В интернет слили скандальный ролик, где мужчина (в соцсетях решили, что это футболист Дзюба) занимается мастурбацией. Фоном из телевизора звучит голос ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул , с которой у Дзюбы якобы ранее были романтические отношения.

Орзул прокомментировала этот ролик так:

«Мне удивительно, то есть прям смешно. А я причем здесь? Я вообще много-много лет не общаюсь с этим человеком. Мы миллион лет не общаемся».

«Тот, кто слил это всё, этот человек настоящий подонок, просто гад последний. Ведь это ни мне, ни вам, никому не предназначено не было. Это личное дело Артёма Дзюбы. Он занимается, чем хочется. Он никого не оскорбил, не ударил, не причинил насилия, вреда. Он плохого никому не сделал. Кто-то таким образом решил ему подгадить». — сказала она.

Артистка отметила, что публичные люди должны быть максимально внимательны, а инцидент не должен отразиться на футбольной карьере Дзюбы.

Предположительно, видео было снято в 2019 году, сообщает « Подъём ». С какой целью компромат обнародовали сейчас — неясно. Также нет подтверждения, что данные кадры — не монтаж. Не исключено, что компьютер или телефон футболиста взломали.

Известно, что инцидент уже негативно повлиял на игрока — тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что Дзюбу не вызовут на ноябрьской сбор, «дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста».

Наставник подчеркнул, что сборная не должна отвлекаться на посторонние вещи.

«Мы всегда подчёркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной», — сказал Черчесов.