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Алексей Миранчук дебютировал в чемпионате Италии, выйдя на замену в матче с «Интером» 

ТАСС и ещё 31 1 час назад
Алексей Миранчук дебютировал в Серии А
Фото: © AP Photo/Pavel Golovkin
Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на замену в матче против "Интера", дебютировав в чемпионате Италии по футболу.
Российский футболист до этого несколько раз попадал в заявку на матчи Серии А, но каждый раз оставался на скамейке запасных.
Первый матч за "Аталанту" Миранчук провел 21 октября в Лиге чемпионов. В игре против датского "Мидтьюланна" он вышел на замену на 80-й минуте и отметился забитым мячом.
Россиянин перешел в "Аталанту" в начале сентября. 23 августа он получил травму, из-за которой пропустил первые матчи команды в сезоне.
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Футбол , Алексей Миранчук
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