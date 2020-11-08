Алексей Миранчук дебютировал в Серии А

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на замену в матче против "Интера", дебютировав в чемпионате Италии по футболу.

Российский футболист до этого несколько раз попадал в заявку на матчи Серии А, но каждый раз оставался на скамейке запасных.

Первый матч за "Аталанту" Миранчук провел 21 октября в Лиге чемпионов. В игре против датского "Мидтьюланна" он вышел на замену на 80-й минуте и отметился забитым мячом.

Россиянин перешел в "Аталанту" в начале сентября. 23 августа он получил травму, из-за которой пропустил первые матчи команды в сезоне.