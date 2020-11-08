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Столичное «Динамо» разгромило «Локомотив» в матче РПЛ 

Москва24 57 минут назад
Столичное «Динамо» разгромило «Локомотив»
Фото: РИА Новости
Столичный клуб "Динамо" разгромил "Локомотив" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Футболисты встретились на арене в Москве.
Счет закончился со счетом 5:1 в пользу бело-голубых игроков на стадионе "Динамо". Голы забили в ворота соперников Роман Евгеньев, Клинтон Н’Жи, Даниил Лесовой, Даниил Фомин, а также Константин Рауш. От железнодорожников гол забил Зе Луиша. В результате "Локомотив" потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах. ФК "Динамо" с 26 очками находится на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Проигравший клуб "Локомотив" занял восьмую позицию.
Теперь "Локомотив" выйдет на поле против тульского "Арсенала", а "Динамо" сыграет против "Спартака". Две игры пройдут 21 ноября. Ранее футболисты ЦСКА одолели "Ростов" в чемпионате России по футболу. Голы в ворота соперников забили полузащитник Константин Кучаев и нападающий Федор Чалов.
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Футбол , Константин Рауш , Луиш Зе , Даниил Лесовой , Константин Кучаев , Роман Евгеньев , Федор Чалов , Даниил Фомин , Спартак , Локомотив , ЦСКА , Динамо
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