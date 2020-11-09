Понсе рассказал о жизни в Москве

«Кто из игроков помогает освоиться в Москве? Да вообще все. Капитан Джикия и более опытные игроки Ещенко и Ребров знают хорошие места, но я и сам люблю что-то открывать. Я живу на природе, где спокойнее, чем в городе, катаюсь на велосипеде, захожу в дом и сразу расслабляюсь: меня сразу же берёт за руку сын Леон, мы возимся на полу, играем в мяч, гуляем. В городе мне нравится район Красной площади: можно пообедать в итальянском ресторане, пойти — на шопинг, отвести ребёнка в игровую комнату (в Москве их полно, в Аргентине таких не видел). Иногда общаюсь на испанском со знакомыми из посольства, а так с английским бывают проблемы: со мной иногда говорят по-русски, я пытаюсь сказать, что не понимаю, но они продолжают. Но это не про рестораны — там знают языки», — рассказал Понсе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.