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«Да, используйте его чаще»! В Италии восхищаются Миранчуком 

Чемпионат.com 2 часа назад
«Да, используйте его чаще»! Триумф Миранчука
Фото: atalanta.it
И просят Гасперини уже побыстрее встроить его в механизм команды.
У Алексея Миранчука получились отличные дебюты за «Аталанту»: вышел на замену в Лиге чемпионов — гол, в Серии А — гол. Только в этот раз получилось даже эффектнее, потому что мяч, забитый им в ЛЧ, ничего для команды не решал, а тут позволил команде взять одно очков в матче с «Интером».
«Вспышка Миранчука во втором тайме ранила Конте и отняла победу у «Интера», запечатывая счёт 1: 1, — пишет Corriere dello Sport. — Гасперини улыбается: он всеми силами пытался изменить счёт на табло, и был за это вознагражден включением российского полузащитника. Миранчук принёс ничью, которая позволяет игрокам Бергамо присоединиться к «Юве» на четвертом месте, оставляя позади Лукаку и его товарищей по команде».
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Издание prima Bergamo тоже высоко оценило вклад Лёши: «Миранчук подтвердил, что он отличный игрок: гол за восемь минут Лиги чемпионов, еще один, не хуже первого, при его дебюте в чемпионате».
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини на послематчевой пресс-конференции не скупился на добрые слова в адрес российского полузащитника: «Миранчук — экстраординарный. Сыграв два неполных матча, он успел сделать несколько касаний и забить при этом два мяча. Он обладает огромным мастерством, но его пришлось придержать из-за последствий травмы. Надеемся, что после перерыва в чемпионате мы будем использовать его больше».
«Да, используйте его чаще, — обращается к Гасперини автор Calcio Atalanta. — Перед ним сейчас стоит очень сложная и захватывающая задача — заставить тренера всё больше и больше внедрять себя в механизмы команды. Против «Интера» он показал, что может изменить игру, если это требуется. Ему можно дать мяч и несколько пучков травы, а он всё равно найдёт способ занять необходимое пространство и ударить по воротам. Так было в Дании, так случилось и в Бергамо. Это удовольствие для глаз. Выйдя за «Аталанту» дважды, он собрал две жемчужины. И это не может быть совпадением».
Calciomercato посмотрело на будущее Миранчука в команде с другой стороны: «Как только он вступил в игру, сразу же бросился на противоположную сторону поля, чтобы разорвать сетку соперника. Естественный инстинкт? Возможно. Может, это также связано с личным вызовом, который непосредственно связан с его близнецом, оставшимся в »Локо» и забивающим «Баварии» и «Атлетико». А что Иосип Иличич? На скамейке запасных, переживает, что что этот атакующий полузащитник не только младше его на семь лет, но и крадет место в составе. И с достоинством!»
От большинства изданий Миранчук получил очень высокие оценки за матч:
— Calciomercato — 7,5 (выше только у Ромеро — 8);
— Corriere dello sport — 7 (это максимум): «Его ждали, и он не подвёл: россиянин исполнил классно, хладнокровно и точно».
— prima Bergamo — 7: «У игрока с таким качеством должно быть место в стартовом составе, без сомнения».
И мы не можем с этим не согласиться.
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Футбол , Алексей Миранчук , Локомотив
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