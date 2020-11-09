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Беспощадный VAR: как «Валенсия» разгромила «Реал» 

Газета.Ru 58 минут назад
Беспощадный VAR: «Валенсия» разгромила «Реал»
Фото: Газета.Ru
"Реал" потерпел поражение от "Валенсии" в матче чемпионата Испании — в ворота "сливочных" впервые в истории было назначено три пенальти. Поучаствовал в разгроме мадридцев и российский полузащитник Денис Черышев.
«Реал» и «Барселона» — главные хедлайнеры старта нового сезона Ла Лиги. Лидеры испанского футбола от тура к туру сталкиваются с серьезными проблемами.
Если у каталонцев на то есть объективные причины: смена тренера, тяжелый финансовый и институциональный кризис, то в стане «сливочных» все спокойно. По крайней мере, так казалось в преддверии сезона. Забуксовал «королевский клуб» уже в первой игре чемпионата страны, сыграв вничью с «Сосьедадом». Затем последовала серия из трех непростых побед, омраченных судейскими скандалами, а после — неожиданное поражение от новичка дивизиона «Кадиса». После этого «Реал» обыграл «Барселону» и «Уэску», но игра команды Зинедина Зидана оставляла много вопросов.
Наконец, 8 ноября «сливочным» предстояла заведомо непростая поездка на «Месталью». У «Валенсии», правда, дела идут еще хуже, чем у «Реала» и «Барселоны». Однако «летучие мыши» подходили к матчу в лучшем физическом состоянии, поскольку не заняты в еврокубках. «Реал» же пятью днями ранее ездил в Италию к «Интеру», и из-за нестабильности даже сложно было представить, чего ожидать от «сливочных» на этот раз.
Счет в игре был открыт в середине первого тайма. Оборона «Валенсии» не успела накрыть оказавшегося в одиночестве перед штрафной Карима Бензема, который с трудом пробил в дальнюю «девятку».
Уже через десять минут ошибся полузащитник «Реала» Лукас Васкес, выставив руку в своей штрафной: Карлос Солер не реализовал одиннадцатиметровый, но после рикошета мяч добил в сетку Юнус Муса. Судья пошел смотреть повтор на VAR и отменил гол англичанина из-за офсайда, однако дал «Валенсии» право перебить пенальти — оказалось, что Муса и Васкес раньше положенного вбежали в штрафную. С третьей попытки Солер забил Тибо Куртуа.
Под конец первого отрезка матча проблем у «сливочных» добавилось. Нерасторопная игра Рафаэля Варана привела к автоголу (уже второму для француза в сезоне) — причем изначально игра продолжилась, но потом выяснилось, что Куртуа выбивал мяч не с линии ворот после срезки своего защитника, а уже в тот момент, когда снаряд полностью пересек черту. Так счет стал 2:1 в пользу хозяев.
После перерыва игра у «Реала» совсем посыпалась. Марсело сфолил на Макси Гомесе в своей вратарской, получил желтую карточку, а «Валенсия» — право на еще один пенальти. Пробивать его взялся вновь Солер и на этот раз уверенно переиграл голкипера «королевского клуба».
Третий пенальти в ворота гостей был назначен вскоре после третьего забитого мяча «оранжевых». Серхио Рамос намеренно подыграл себе рукой и прервал передачу на Мусу в штрафной — VAR это подтвердил. Судья показал Рамосу «горчичник» и вновь указал на одиннадцатиметровую отметку. Солер оформил хет-трик и поставил точку в игре — 4:1.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел на поле против своего бывшего клуба 77 минут и не отметился результативными действиями. Есть подозрения, что второй гол «Валенсии» (точнее, автогол Варана) засчитали неверно, так как россиянин фолил на игроке «Реала».
Любопытный факт: с «Валенсией» «сливочные» играли в резервной розовой форме в третий раз в сезоне. И все три встречи мадридцы проиграли. На самом деле, немаловажную роль в поражении от «летучих мышей» сыграл тот факт, что на игру из-за положительного теста на коронавирус не поехал полузащитник Каземиро — в Испании в этом сезоне «сливочные» всегда теряли очки, когда отсутствовал бразилец. При этом три пенальти в ворота «Реала» в одном матче назначили впервые в истории чемпионата Испании.

«Да, это болезненное поражение, ведь мы действительно здорово начали игру. Первые полчаса были неплохими, мы забили. Но после ответного гола случилось то, что случилось. Что касается трех пенальти в наши ворота, то судья и должен за всем этим следить. Мы трижды пропустили с пенальти и еще один раз забили в свои ворота. Все это свалилось на нас. Это очень много. Я несу ответственность за это как тренер, потому что именно я должен найти выход из ситуации. Подобное происходит с нами не впервые, и мне это не нравится», — заявил после игры Зидан, вокруг которого усилились разговоры об увольнении.

Проиграв «Валенсии», «Реал» опустился на четвертое место в турнирной таблице с 16 набранными очками после 8 сыгранных матчах. Лидером Ла Лиги остается «Сосьедад» с 20 баллами.
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Футбол , Статьи , Денис Черышев , Зинедин Зидан , Рафаэль Варан , Лукас Васкес , Карим Бензема , Реал
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