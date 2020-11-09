«Реал» потерял Вальверде из-за травмы

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Мадридский «Реал» на официальном сайте обнародовал результаты медицинского обследования полузащитника команды Федерико Вальверде.

22-летний уругваец получил травму в матче 9-го тура Ла Лиги против «Валенсии», в котором «Реал» уступил сопернику со счетом 1:4.

У Вальверде диагностирована трещина в задней большеберцовой кости правой ноги. Сроки восстановления футболиста не называются.

В сезоне-2020/21 Вальверде успел провести за «Реал» 11 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 1 результативную передачу.