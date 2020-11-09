Бывший футболист ЦСКА назвал лучшего игрока РПЛ 

Кириченко отмечает, что Влашич — очень крепкий, быстрый футболист, у которого сложно отобрать мяч, который может в одиночку создать момент, протащить, обыграть.

"Очень большой плюс для ЦСКА иметь такого игрока, который может взять инициативу в свои руки, когда не идет игра", — сказал он.

Напомним, что после 14 туров Российской премьер-лиги ЦСКА имеет 31 очко и идет на первом месте в турнирной таблице. В активе Николы Влашича шесть мячей и пять результативных передач в 14 матчах. Ранее полузащитник ЦСКА Кучаев порассуждал на тему лидерства в РПЛ.