УЕФА отреагировал на скандал с Дзюбой

Как писал «Рамблер», ранее в Сети появилось интимное видео с Артемом Дзюбой. Позже спортсмен пояснил, что ожидал подобного развития событий, поскольку пару недель назад его телефон взломали. Футболист обратился к болельщикам, заявив, что «все мы грешны». В свою очередь главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов
решил не приглашать Дзюбу на сборы к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией, чтобы команда «не отвлекалась на посторонние вещи». В воскресном матче 14-го тура чемпионата России против «Краснодара» Дзюба вышел на поле в стартовом составе, но без капитанской повязки.