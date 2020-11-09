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УЕФА отреагировал на скандал с Дзюбой

Вероника Полынина
2 часа назад
УЕФА назвали ситуацию с нападающим «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой внутренним делом клуба и национальной команды, передает РИА «Новости».
«Это внутренний вопрос, поэтому мы не можем комментировать», - заявил представитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ответ на запрос агентства о критике и санкциях в отношении футболиста.
Как писал «Рамблер», ранее в Сети появилось интимное видео с Артемом Дзюбой. Позже спортсмен пояснил, что ожидал подобного развития событий, поскольку пару недель назад его телефон взломали. Футболист обратился к болельщикам, заявив, что «все мы грешны». В свою очередь главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов решил не приглашать Дзюбу на сборы к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией, чтобы команда «не отвлекалась на посторонние вещи». В воскресном матче 14-го тура чемпионата России против «Краснодара» Дзюба вышел на поле в стартовом составе, но без капитанской повязки.
Футбол,Видео,Артем Дзюба,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,Зенит,РИА Новости,
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