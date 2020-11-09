Рокко Сиффреди сделал предложение Дзюбе 

Звезда мировой порноиндустрии, актер и продюсер Рокко Сиффреди пригласил Артема Дзюбу сниматься в фильмах для взрослых. Таким образом итальянец отреагировал на секс-скандал с участием российского футболиста.

В официальном аккаунте Сиффреди в Instagram появился скриншот слитого в Сеть интимного видео Дзюбы с призывом к нападающему «Зенита» и сборной России:

«Я бы хотел, чтобы ты был в моей команде. Отличные навыки! В этом лицемерном мире, если тебе когда-нибудь понадобится помощь, ты всегда можешь рассчитывать на меня! Пошел ты, Пьер Вудман (французский режиссер порно)! Он мой!»

Через некоторое время предложение о работе для Дзюбы исчезло из соцсети Сиффреди.

Как писал «Рамблер», ранее в Сети появилось интимное видео с Артемом Дзюбой. Позже спортсмен пояснил, что ожидал подобного развития событий, поскольку пару недель назад его телефон взломали. Футболист обратился к болельщикам, заявив, что «все мы грешны». В свою очередь главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов решил не приглашать Дзюбу на сборы к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией, чтобы команда «не отвлекалась на посторонние вещи». В воскресном матче 14-го тура чемпионата России против «Краснодара» Дзюба вышел на поле в стартовом составе, но без капитанской повязки.