Первушин должен вернуться в строй к матчу с «Краснодаром» 

Заболевший пневмонией главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин должен вернуться к работе через две недели к матчу чемпионата России с "Краснодаром", заявил спортивный директор футбольного клуба Павел Худяков.
Матч 15-го тура РПЛ "Краснодар" — "Тамбов" состоится 21 ноября в Краснодаре.
Ранее Первушин пропустил домашнюю встречу 14-го тура РПЛ против грозненского "Ахмата" в связи с госпитализацией. Матч, который прошел в Саранске в субботу, "Тамбов" проиграл со счетом 0:1, исполнял обязанности главного тренера Тимур Шипшев.
"У тренера пневмония. Коронавируса нет, все тесты отрицательные. Состояние у него стабильное, он идет на поправку. Мы каждый день с ним на связи, думаю, к матчу с "Краснодаром", который состоится через две недели, он подойдет и всё будет нормально", — сказал Худяков в эфире телеканала "Россия 24".