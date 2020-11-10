Первушин должен вернуться в строй к матчу с «Краснодаром» 

"У тренера пневмония. Коронавируса нет, все тесты отрицательные. Состояние у него стабильное, он идет на поправку. Мы каждый день с ним на связи, думаю, к матчу с "Краснодаром", который состоится через две недели, он подойдет и всё будет нормально", — сказал Худяков в эфире телеканала "Россия 24".