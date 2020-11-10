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«Это лучший способ снять стресс». Иван Ургант поддержал Дзюбу после скандала с интимным видео 

Советский спорт и ещё 4 49 минут назад
Ургант отреагировал на скандальное видео Дзюбы
Фото: ТАСС
Ранее в сети появился ролик, где нападающий снимает процесс самоудовлетворения на камеру.
Телеведущий «Первого канала» Иван Ургант прокомментировал скандальные события вокруг футболиста «Зенита» Артема Дзюбы.

«Мне кажется, людям, которые критикуют Артема, надо перестать быть лицемерами, ханжами. Что он такого сделал, чтобы взять и убрать его из сборной? Какой он вред может нанести команде? Хотите, чтобы он такого не делал на сборах — хорошо, просто отключите ему «Матч ТВ», и все! Врачи это рекомендуют делать. Это нормально, это полезно! Это лучший способ снять стресс. Судя по тому, как снимают стресс наши футболисты, это самый безобидный способ. Не стулом же он человека ударил. Я так скажу: все мужчины это делают. Может быть, для кого-то это секрет. В подростковом возрасте — вообще все. Мне приятно, что Артему 32 года, а он сохранил такой юношеский задор. Все так делают. Любой мог бы оказаться на его месте. Артем, не переживай, мы с тобой», — сказал Ургант.

Добавим, что ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от услуг 32-летнего форварда на ближайшем сборе команды.
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Комментарии 57
Футбол , Станислав Черчесов , Иван Ургант , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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