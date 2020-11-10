Ургант отреагировал на скандальное видео Дзюбы

«Мне кажется, людям, которые критикуют Артема, надо перестать быть лицемерами, ханжами. Что он такого сделал, чтобы взять и убрать его из сборной? Какой он вред может нанести команде? Хотите, чтобы он такого не делал на сборах — хорошо, просто отключите ему «Матч ТВ», и все! Врачи это рекомендуют делать. Это нормально, это полезно! Это лучший способ снять стресс. Судя по тому, как снимают стресс наши футболисты, это самый безобидный способ. Не стулом же он человека ударил. Я так скажу: все мужчины это делают. Может быть, для кого-то это секрет. В подростковом возрасте — вообще все. Мне приятно, что Артему 32 года, а он сохранил такой юношеский задор. Все так делают. Любой мог бы оказаться на его месте. Артем, не переживай, мы с тобой», — сказал Ургант.