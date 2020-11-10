Олимпийская чемпионка поддержала Дзюбу 

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина на своей странице в Instagtam поддержала игрока петербургского "Зенита" сборной России Артема Дзюбу.

По словам спортсменки, в современном мире, когда базу с личными данными людей можно легко купить, а взлом электронной почты стал привычным делом, не стоит удивляться подобным сливам. Шишкина отмечает, что подобное происходит не только со звездами и уверена в том, что вне зависимости от статуса человека, в душе одинаково гадко всем.

"Если человек не причиняет зла окружающим, то не надо его "сжигать на костре". Когда в следующий раз решите заклеймить кого-то позором, посмотрите в зеркало", — написала она.

Напомним, что в социальных сетях с 8-го ноября начало распространяться видео интимного характера с участием Дзюбы, в результате чего игрок не был вызван на ноябрьские матчи сборной России.