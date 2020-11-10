Нападающий ЦСКА высказался о лидерстве армейцев в РПЛ 

Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов высказался о лидерстве армейцев в Российской премьер-лиге, передает Sport24.
По словам нападающего, игроки ЦСКА никакого давления не чувствуют. Чалов отмечает, что команда хочет побеждать в каждом матче.
"На таблицу не смотрим. Еще много матчей впереди. В ЦСКА все хотят побеждать", — сказал он.
Напомним, что после 14 туров РПЛ ЦСКА имеет 31 очко и идет на первом месте. На втором месте с 30-ю очками идет петербургский "Зенит". Ранее стали известны сроки восстановления Марио Фернандеса.