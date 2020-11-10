Экс-тренер Марадоны: «Диего звал меня попробовать кокаин» 

Тренер по физподготовке Фернандо Синьорини вспомнил о совместной работе с легендарным Диего Марадоной

"Помню, как схватил его и говорю: "Что ты делаешь?". А он хотел пригласить меня попробовать кокаин вместе с ним. Уверял, что наркотики меня разговорят, что я смогу болтать о чём угодно. Я ответил ему: "Забудь об этом". Мне важно понимать, когда я счастлив, а когда мне грустно. Кроме того, чтобы употреблять эту штуку, нужна куча денег", — приводит слова Синьорини AS.

Напомним, что Марадона "подсел" на наркотики ещё будучи футболистом. Из-за этого он получал дисквалификации и даже условный тюремный срок.

По словам самого аргентинца, впервые он попробовал запрещённые вещества, когда выступал за "Барселону", а "завязал" в мае 2004 года.