Экс-вратарь ЦСКА предсказал судьбу Дзюбы

Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин , попавший 10 ноября 2010 года в аварию и прикованный к кровати, в интервью Sport24 прокомментировал новость о том, что в сеть попало интимное видео нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

— Слышали про скандал с Дзюбой?

— Да. У нас любят потюкать известных людей. А здесь человек ничего плохого никому не сделал. Чего начинают тюкать? Пишут ерунду какую-то — «этой рукой честь отдавал». Да вообще глупости какие-то. Там же нет ничего криминального, просто залезли в личную жизнь. Надо найти людей, которые украли видео, и наказать.

— Правильно ли, что его отстранили от сборной?

— На данный момент — да. Если бы он тренировался с командой, журналисты начали бы задавать вопросы ему и другим футболистам — это отразилось бы на сборной. Но впредь нужно судить его только по игре и не обращать внимание на случившееся. В будущем эта ситуация не должна отражаться на судьбе игрока.