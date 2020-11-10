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Секс-скандалы из-за слитых фото и видео: кто пострадал кроме Дзюбы 

Sport24 9 часов назад
Слитый ролик Артема Дзюбы — с отрывом в последние дни главная тема не только российской спортивной прессы, но и СМИ вообще всех форматов. Футболиста в заочной борьбе с фанатами «Зенита» и моралистами поддерживают артисты, фрики и даже журналисты на федеральном (!) канале.
Дзюба успел максимально мощно ответить на критику: переломил тяжелую игру с «Краснодаром» и забил победный мяч, но тема все равно остается в топах новостей. Вспоминаем, кому из мира спорта не везло так же или даже меньше. Таких случаев хватало не только в футболе.

Луис Смит — мастурбация

Британский гимнаст угодил в скандал в 2013-м году. Тогда в интернет попало видео, на котором Смит мастурбировал. При этом двукратный серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине и 2012-го в Лондоне перед основной частью видео улыбнулся прямо в камеру, показав свое лицо и тем самым лишив пользователей трудностей идентификации.
Getty Images
Несмотря на то, что это был не главный скандал в карьере Смита, его мать сложно переживала случившееся. В 2016-м Луис вновь угодил в неприятности, получив уже реальное наказание: спародировал мусульманскую молитву и был забанен на два месяца британской федерацией гимнастики. А вот как видео сексуального содержания попало в интернет, так и не разобрались.

Дуайт Йорк — оргия с переодеванием в женское

Пыливший в свое время в АПЛ нападающий по прозвищу Улыбающийся убийца влип в очень скандальную историю в 1998-м, когда он только перебрался в «Манчестер Юнайтед» (пик карьеры игрока сборной Тринидада и Тобаго, в честь которого на родине даже назвали стадион).
Про сексуальную жизнь Йорка ходили легенды, но кажется, что это был перебор даже для него. Вместе с другим футболистом Марком Босничем они устроили оргию с четырьмя приглашенными проститутками и трансвеститом, при этом игроки в процессе переодевались в женские вещи.
Sport24
Йорк и Боснич тайно записывали свое времяпрепровождение, а потом случайно выбросили носитель. В дальнейшем СМИ опубликовали кадры из этой записи, а само видео попало в интернет.
Фанаты «МЮ» прозвали Йорка Королем порнографии, а сэр Алекс Фергюсон впоследствии отметил, что он подает плохой пример детям. На карьере Йорка эта история особенно не сказалась.

Брэндон Спайкс — запись секс-видео во время учебы в колледже

Полузащитник американского футбола Спайкс чудил на протяжении всей своей карьеры, но началось все со слитого в интернет секс-видео. Осенью 2010 года Брэндон был только задрафтован командой «New England Patriots», здорово за нее начал, но дальше все пошло не по плану: в интернете появилось ролик, в котором Спайкс во время обучения в колледже занимается сексом.
Sport24
НФЛ провела расследование на предмет поведения, наносящего ущерб целостности и общественному доверию лиги, но серьезных последствий история не имела — в прессе Спайксу в основном сочувствовали. Правда, уже зимой Брэндона дисквалифицировали на несколько матчей после обнаружения запрещенных препаратов у него в крови.
Дальше из-за травм и поведения в свободное время карьера у игрока пошла на спад.

Карим Бензема — загадочное видео и шантаж на 150 тысяч евро

Когда Вальбуэна выступал за московское «Динамо», с ним приключилась крайне неприятная история. Полузащитник развлекался в компании партнеров по сборной Франции — Карима Бензема и Джибриля Сиссе. Неизвестно, чем именно игроки занимались вместе, но на телефоне звезды «Реала» появилась некая компрометирующая Матье видеозапись.
Sport24
После того, как группа лиц обратилась к Вальбуэна с требованием о вымогательстве, футболист обратился в полицию. Бензема, якобы убеждавший Матье заплатить (запись у него вроде как украли), даже провел какое-то время под стражей!
В итоге все закончилось благополучно. Запись так и не была слита в сеть, а Бензема вышел на свободу. Правда, чемпионом мира вместе с командой Франции стать у него не получилось — в сборную Карима больше не вызывали.

Сын главного тренера «Лестера» Джеймс Пирсон и два других игрока — оргия и расистские оскорбления

Еще одна знаковая околофутбольная история. В 2015-м «Лестер» отправился в турне по Таиланду — оттуда родом был бывший владелец клуба. Закончилась поездка увольнением главного тренера и разрывом контракта с тремя футболистами: они устроили оргию с местными девушками (или нет?) и позволили себя расистские оскорбления в их адрес.
Sport24
Все это стало известно после того, как секс-видео попало в сеть. «Лестер» стремительно объявил о расторжении контрактов с вратарем Адамом Смитом, защитником Джеймсом Пирсоном и нападающим Томом Хоппером, а также расстался с главным тренером Найджелом Пирсоном, который являлся отцом одного из игроков.
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Правда, в «Лестере» теперь наверняка вспоминают ту историю с улыбкой — в результате перестановок в тренерском штабе команду возглавил Клаудио Раньери, который привел «лис» к историческому чемпионству.

Конрад Харрелл — видео секса в автомобиле с актрисой, которая старше его почти в два раза

Регбист Конрад Харрелл, выступающий за команду «New Zealand Warriors» в 2014-м встречался с довольно известной актрисой Теуилой Блэйкли. Неизвестно каким образом, но видео их горячей встречи в автомобиле, утекло в социальные сети. Девушка, которая старше своего партнера почти на 20 лет, призналась, что этот опыт оставил ее разбитой и униженной.
Sport24
Сам игрок получил взыскания от лиги: ему пришлось заплатить 5 тысяч долларов за имиджевый ущерб. Однако серьезно произошедшее на карьеру Харрела не повлияло — он подписал со своим клубом новый контракт и до сих пор успешно играет на высоком уровне.

Антонио Луна и Серхи Энрич — записали секс без согласия девушки, могут сесть в тюрьму до пяти лет

Наверное, самая жестокая история нашей подборки с точки зрения последствий. Защитник испанского «Эйбара» Антонио Луна и нападающий команды Серхи Энрич решили вдвоем провести время с девушкой и снимали происходящее на телефон. В 2016-м ролик появился в интернете, и у обоих футболистов начались проблемы.
Sport24
Девушка была против того, чтобы ее снимали, о чем сказала на камеру. Таким образом парни попали под целый ряд нарушений закона и в общей сложности могут присесть на пять лет. Несмотря на то, что запись была опубликована четыре года назад, дело тянется до сих пор.
Клуб не стал применять к игрокам санкции, отметив, что это их личная жизнь, в которую «Эйбар» вмешиваться не должен.
СМИ в итоге выяснили, каким образом видео могло попасть в интернет. В чате Whatsapp игроки решили, что это мог сделать только Эдди Сильвестр Паскуаль Исрафилов — ныне игрок «Альбасете», заехавший в «Эйбар» на один сезон в качестве арендованного игрока. Футболисты в беседе между собой говорили, что поделились видео только с ним.

Джамал Мюррэй — оральный секс со своей подругой

Разыгрывающий «Денвер» Джамал Мюррей этой весной оказался в неприятном положении: в его инстаграме оказался ролик с участием его девушки Харпер Хемпел. На нем девушка на крупном плане занимается со своим парнем оральным сексом.
Sport24
Мюррей объяснил, что его телефон взломали, извинился и поспешно удалил публикации, но было уже, естественно, поздно. Ролик разлетелся по интернету. Харпер просила в социальных сетях удалить этот ролик тех, кто его публиковал, но к ней, конечно, никто не прислушался — это же интернет.
Последствий эта история для Мюррея не имела.
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Футбол , Видео , Серхи Энрич , Том Хоппер , Адам Смит , Луис Смит , Алекс Фергюсон , Антонио Луна , Дуайт Йорк , Джамал Мюррэй , Карим Бензема , Найджел Пирсон , Зенит , Реал , Динамо , Манчестер Юнайтед
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